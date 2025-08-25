Κατερίνα Καινούργιου: Νέο πρόσωπο στο πάνελ την εκπομπής μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Μανουσάκη

Μία νέα αστρολόγο θα υποδεχτεί η Κατερίνα Καινούργιου στο πάνελ της εκπομπής της. Ποια θα βρίσκεται στο πλευρό της παρουσιάστριας;

Με αλλαγές αναμένεται να επιστρέψει η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την φετινή τηλεοπτική σεζόν, με πρόσωπα να αποχωρούν και νέους συνεργάτες να «δίνουν τα χέρια».

Ειδικότερα, η «Super Κατερίνα» στον Alpha, έρχεται με ανανεωμένη ομάδα, καθώς ορισμένα πρόσωπα έχουν ήδη αποχωρήσει. Ανάμεσα τους και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Γιάννης Πουλόπουλος και Γρηγόρης Γκουντάρα, ενώ προ ολίγων ημερών, ανακοινώθηκε και η αποχώρηση της αστρολόγου της εκπομπής, η νεαρή Αγγελική Μανουσάκη.

Συγκεκριμένα, την είδηση για την αποχώρησή της, έκανε γνωστή η ίδια η αστρολόγος, μέσω μιας προσωπικής ανάρτηση στο Instagram, όπου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά την παραγωγή της @superkaterinatv και την @katken85 προσωπικά για τις 2 υπέροχες σεζόν που με είχαν καθημερινά στην εκπομπή ως αστρολόγο. Ήταν πολύ όμορφα αλλά όλοι οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν.

Θα συνεχίσω την πορεία μου ως αστρολόγος κανονικά. Έμαθα πάρα πολλά από εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ όλους. Είμαι σίγουρη πως θα σκίσετε και φέτος».

Σε δεύτερο χρόνο δε, η παρουσιάστρια της εκπομπής, έσπευσε να κάνει αναδημοσίευση της ανάρτησης σημειώνοντας: «Είσαι υπέροχο πλάσμα», κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο οι δύο γυναίκες, την επί δύο χρόνια συνεργασία τους.

Ποια θα είναι η νέα αστρολόγος στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου;

Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν, έπειτα και από την αποχώρηση της Αγγελικής Μανουσάκη, ένα νέο πρόσωπο «έδωσε τα χέρια» προκειμένου να προχωρήσουν σε συνεργασία για την φετινή τηλεοπτική σεζόν, που αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να κάνει πρεμιέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Δευτέρα 25 Αυγούστου, την σκυτάλη παίρνει, η αστρολόγος, Βάσια Μαυράκη. Ο δημοσιογράφος της εκπομπής Αλέξης Μίχας, είπε χαρακτηριστικά: «Η Βάσια Μαυράκη θα αντικαταστήσει την Αγγελική Μανουσακη στην εκπομπή Super Κατερίνα. Δεν ξέρουμε αν θα έχει καθημερινή παρουσία στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ή αν θα εμφανίζεται κάποιες μέρες της εβδομάδας στην εκπομπή».