Πρεμιέρα για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη

Επιστροφή στους δέκτες για την «Κοινωνία ώρα Mega», η επίσημη πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, αναμένεται να επιστρέψουν για ακόμη μια φορά, στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσω της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega».

Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές Αυγούστου, ο σταθμός, είχε ανακοινώσει την συνεργασία του με τους δύο δημοσιογράφους, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η επίσημη πρεμιέρα και η ώρα έναρξης της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 25 Αυγούστου, το κανάλι, μέσω της επίσημης ανακοίνωσής του, έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την πρεμιέρα της εκπομπής

Σύμφωνα λοιπόν με το «Μεγάλο Κανάλι», η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», αναμένεται να δώσει και φέτος το τηλεοπτικό παρών.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού:

«Το σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση των πολιτών, εδώ και έξι σεζόν. Η «γέφυρα» ανάμεσα στην κοινωνία και την ουσιαστική πληροφόρηση. Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει να αναδεικνύει τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις ευκαιρίες της καθημερινότητας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τηλεοπτικό χάρτη.

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, στην παρουσίαση της εκπομπής επιστρέφουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ένα δημοσιογραφικό δίδυμο που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και την αμεσότητά του.

Η αδιαμφισβήτητη χημεία μεταξύ τους, βασισμένη στον σεβασμό, την αμοιβαία εκτίμηση και τη φυσική επικοινωνία, διαμορφώνει ένα ενημερωτικό περιβάλλον που εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργεί το πλαίσιο για ουσιαστική επαφή με το κοινό.

Με πλούσιο ρεπορτάζ, έγκαιρες αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και καλεσμένους τους «διαμορφωτές» της επικαιρότητας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, να προβληματίζει και να κινητοποιεί», μετέφερε χαρακτηριστικά το δελτίου τύπου.

Να σημειωθεί λοιπόν πως οι δύο δημοσιογράφοι αναμένεται να επανέλθουν στους τηλεοπτικούς δέκτες, ανανεωμένοι για ακόμη μια χρονιά, με γνώμονα την αμεσότητα και την αυθεντικότητά τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=jtXoCwFaSyE}