Νατάσα Μποφίλιου - Μάνος Βουλαρινός: Το bodyshaming και η «απάντηση» της τραγουδίστριας

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχόλιο του Μάνου Βουλαρινού για την φωτογραφία της Νατάσας Μποφίλιου. Ολόκληρο το «Χ» κάνει λόγο για bodyshaming.

Ένα μόνο σχόλιο του Μάνου Βουλαρινού, ήταν αρκετό για να ξεσπάσουν έντονες αντιδράσεις στο «Χ», κάνοντας λόγο για bodyshaming. Ειδικότερα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του ΣΚΑΪ, σε σχετική του ανάρτηση, σχολίασε μια φωτογραφία της Νατάσα Μποφίλιου, στην οποία απεικονίζεται η ίδια μέσα σε μπικίνι.

Πιο συγκεκριμένα, στον λογαριασμό του στο Twitter, ανέβασε ένα σχόλιο με τίτλο: «Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπο της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και σχολίασε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Ποια ήταν η φωτογραφία της Νατάσας Μποφίλιου που «τάραξε τα νερά» και έφερε την αντίδραση του Μάνου Βουλαρινού;

Μια ανάρτηση της Νατάσας Μποφίλιου, λοιπόν, να ποζάρει φορώντας το μαγιό της, ήταν αρκετή. Η τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων φωτογραφιών, παρουσίασε και τον εαυτό της να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Φολέγανδρο, μέσα σε μπικίνι. Η δημοσίευση μάλιστα, έγινε προ δύο ημερών, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Το σχόλιο ωστόσο του Μάνου Βουλαρινού, είναι και αυτό που έφερε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για bodyshaming, του δημοσιογράφου, προς την καταξιωμένη ερμηνεύτρια.

Ειδικότερα, ο ίδιος δέχτηκε την αντίδραση των χρηστών, όπως: «Τα σχόλια για το σώμα και την φωτογραφία της Μποφίλιου αγγίζουν τα όρια του ξεκατίνιασματος και του bodyshaming».

Η απάντηση της Νατάσας Μποφίλου στο σχόλια Βουλαρινού

Σε δεύτερο χρόνο η ερμηνεύτρια, φαίνεται να προχώρησε σε μια σχετική δημοσίευση μέσω Instagram story, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ως απάντηση προς το σχόλιο του ραδιοφωνικού παραγωγού.

Συγκεκριμένα, η ίδια, ανήρτησε φωτογραφία, να ποζάρει ανέμελη στο φακό, φορώντας το ίδιο μπικίνι, με την φωτογραφία που προκάλεσε το καυστικό σχόλιο του Μάνου Βουλαρινού. Η ίδια, δεν πρόσθεσε κάποια ετικέτα ή λεζάντα, ωστόσο η δημοσίευσή της ήρθε λίγη ώρα αφού το Twitter «πήρε φωτιά» και όλα δείχνουν πως είναι τραβηγμένη την ίδια ημέρα και ώρα με την φωτογραφία που έκανε αίσθηση στον ραδιοφωνικό παραγωγό.