Ανέβηκαν οι τόνοι στο μπλόκο στο Καλπάκι Ιωαννίνων καθώς κλούβα των ΜΑΤ έκλεισε τον δρόμο που οδηγεί από το Καλπάκι στην Κακαβιά, με σκοπό να εμποδιστούν οι αγρότες που πραγματοποιούν πορεία με τρακτέρ και οχήματα να φτάσουν στο τελωνείο του μεθοριακού σταθμού.

Το «αντιμπλόκο» των ΜΑΤ σύμφωνα με το epirusgate.gr δεν επέτρεψε την προσέγγιση των αγροτών στο σημείο, προκαλώντας ένταση στην περιοχή καθώς τους παρεμπόδισαν να προχωρήσουν στην πορεία που είχαν ξεκινήσει με σκοπό τον 48ωρο αποκλεισμό του Τελωνείου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr τα τρακτέρ, αξιοποιώντας αγροτικούς δρόμους στον κάμπο της περιοχής, κινήθηκαν από παρακαμπτήριους και βγήκαν πίσω από τον αστυνομικό φραγμό. Παράλληλα, τα υπόλοιπα ΙΧ και τα φορτηγά των μελισσοκόμων προσπάθησαν από άλλες διαδρομές να παρακάμψουν το μπλόκο της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να φτάσουν και να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας, στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου.

Έτσι, το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας, που είχε στόχο να αποτρέψει τον αποκλεισμό του τελωνείου της Κακαβιάς, έφερε τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα. Όχι μόνο δεν αποτράπηκε ο αποκλεισμός της πρόσβασης προς το τελωνείο, αλλά διακόπηκε και η κυκλοφορία σε βασικό οδικό άξονα της περιοχής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο για 48 ώρες όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει.