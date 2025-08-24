Games
Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο μαγαζάτορας έριξε χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο»

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο μαγαζάτορας έριξε χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο» Φωτογραφία: Instagram
Υποστηρίζει πως «θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου». Ετοιμάζει αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Τέσσερις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα, που του στοίχισε δύο δάχτυλα από το αριστερό του χέρι, ο Άρης Μουγκοπέτρος ετοιμάζει το αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «1333».

Εκεί, περιγράφει όσα δραματικά βίωσε, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του κατά τη διάρκεια γλεντιού το περασμένο Πάσχα, και την επίπονη ψυχικά και σωματικά θεραπεία και αποκατάσταση που ακολούθησε.

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα µπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν µπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνοµία», περιγράφει ο Άρης Μουγκοπέτρος στη Σάσα Σταμάτη και το ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

«Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκοµείο. Ο µαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 µέρες στο νοσοκοµείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήµουν σε σοκ”. Κι εγώ έµαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε», συνεχίζει ο γνωστός μουσικός.

«Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα µήνυµα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και µάλιστα σε ανάρτησή του στο Facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συµβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαµπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώµα, βάρεσε µια λάµπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω µήνυση τώρα που µου το θύµισες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει», σχολιάζει σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Άρης Μουγκοπέτρος.

