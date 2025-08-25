Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μία συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου»

Η γυναίκα που βρέθηκε στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή, διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και αντιμετώπισε την ασθένεια με αξιοπρέπεια και ψυχικό σθένος μέχρι την τελευταία της στιγμή.

Η ίδια, μέσα από αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε, προσπαθώντας παράλληλα να μεταφέρει μηνύματα ελπίδας σε άλλες γυναίκες που βρίσκονταν στην ίδια δοκιμασία.

Στο πλευρό της, ακούραστα και με αφοσίωση, ήταν ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης. Από την πρώτη στιγμή που η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά, δεν έφυγε λεπτό από κοντά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου η Αλεξάνδρα έδωσε επί δέκα ημέρες μια σκληρή μάχη για τη ζωή της. Το βράδυ του Σαββάτου, 23 Αυγούστου, η μάχη αυτή έλαβε τέλος, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη για τον πρόωρο χαμό της.

Η Αλεξάνδρα είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση και με τη Μελίνα Νικολαΐδη, την κόρη του Ντέμη, με τις δύο γυναίκες να δένονται πολύ μέσα στον χρόνο. Η 21χρονη θέλησε το βράδυ της Κυριακής να την αποχαιρετήσει δημόσια μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση: μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου κρατούνταν χέρι-χέρι, γράφοντας με λιτό αλλά γεμάτο αγάπη τρόπο: «Το αγγελάκι μου».