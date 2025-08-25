Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μία συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου»

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μία συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου»
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε ηλικία μόλις 41 ετών, έπειτα από μια γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η γυναίκα που βρέθηκε στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή, διαγνώστηκε με καρκίνο το 2023 και αντιμετώπισε την ασθένεια με αξιοπρέπεια και ψυχικό σθένος μέχρι την τελευταία της στιγμή.

Η ίδια, μέσα από αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε, προσπαθώντας παράλληλα να μεταφέρει μηνύματα ελπίδας σε άλλες γυναίκες που βρίσκονταν στην ίδια δοκιμασία.

Στο πλευρό της, ακούραστα και με αφοσίωση, ήταν ο σύντροφός της, Ντέμης Νικολαΐδης. Από την πρώτη στιγμή που η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά, δεν έφυγε λεπτό από κοντά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου η Αλεξάνδρα έδωσε επί δέκα ημέρες μια σκληρή μάχη για τη ζωή της. Το βράδυ του Σαββάτου, 23 Αυγούστου, η μάχη αυτή έλαβε τέλος, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη για τον πρόωρο χαμό της.

Η Αλεξάνδρα είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση και με τη Μελίνα Νικολαΐδη, την κόρη του Ντέμη, με τις δύο γυναίκες να δένονται πολύ μέσα στον χρόνο. Η 21χρονη θέλησε το βράδυ της Κυριακής να την αποχαιρετήσει δημόσια μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση: μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου κρατούνταν χέρι-χέρι, γράφοντας με λιτό αλλά γεμάτο αγάπη τρόπο: «Το αγγελάκι μου».

melina383_dea53.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Την Τρίτη η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου - Τι ζητά η οικογένεια

Την Τρίτη η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου - Τι ζητά η οικογένεια

Life
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαραχτικό αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στη φίλη της - «Πάλεψες σαν λιοντάρι»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαραχτικό αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στη φίλη της - «Πάλεψες σαν λιοντάρι»

Life
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο ρόλος που είχε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ο ρόλος που είχε στη σειρά του ΑΝΤ1 «Καληνύχτα μαμά»

Life
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη - Η μάχη με τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η 41χρονη σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη - Η μάχη με τον καρκίνο

Life

NETWORK

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr