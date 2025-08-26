Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό σκίτσο για την Αλέξανδρα Νικολαΐδου

«Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα».

Σε βαθύ πένθος βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την απώλεια της καλής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η 41χρονη γυναίκα έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο, σκορπώντας ανείπωτη θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τη φίλη της μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, το οποίο ράγισε καρδιές. «Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…» έγραψε, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί ακόμη ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους: ένα σκίτσο στο οποίο απεικονίζεται να κρατά χέρι–χέρι με την Αλεξάνδρα, εμπνευσμένο από μια κοινή τους φωτογραφία.