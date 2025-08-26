Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

facebook facebook
«Μην αμελείτε την υγεία σας».

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος δίνει τη δική του μάχη το τελευταίο διάστημα, με δύναμη, αισιοδοξία και ειλικρίνεια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα OnTime μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης.

Η τυχαία διάγνωση που του έσωσε τη ζωή

Όπως αποκάλυψε, η διάγνωση ήρθε εντελώς τυχαία, μέσα από προληπτικές εξετάσεις. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο, γεγονός που του δίνει τη δύναμη να είναι αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του. «Αυτό θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο: Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Εμένα αυτές οι εξετάσεις με σώσανε», τονίζει χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης. Ζει τη διαδικασία μέρα με τη μέρα, άλλοτε με περισσότερη αντοχή κι άλλοτε με στιγμές αδυναμίας. «Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω», αναφέρει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Η διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε αν υπάρχει Αλτσχάιμερ στην οικογένειά σας

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Πότε οι άφθες μπορούν να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Αργύρης Αγγέλου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά πέντε»- «Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά…»

Αργύρης Αγγέλου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά πέντε»- «Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά…»

Life
Φώτης Σπύρος: «Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι»

Φώτης Σπύρος: «Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι»

Life
Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Δανάη Παππά: Έκλεισε τα 29 η ηθοποιός με την πιο όμορφη παρέα

Life
«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Πώς επηρεάζει την όραση το διάβασμα στο σκοτάδι

Πώς επηρεάζει την όραση το διάβασμα στο σκοτάδι

healthstat.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
Χανιά: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Αποκορώνου

Χανιά: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αρδευτικού Δικτύου στον Δήμο Αποκορώνου

ienergeia.gr
Συναισθηματική κακοποίηση από τον σύντροφο – Τα 4 κρυφά σημάδια

Συναισθηματική κακοποίηση από τον σύντροφο – Τα 4 κρυφά σημάδια

healthstat.gr
Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Δράμα

Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Δράμα

ienergeia.gr
Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

healthstat.gr
Με νέους δασμούς χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών απειλεί ο Τραμπ

Με νέους δασμούς χώρες που κάνουν «διακρίσεις» σε βάρος αμερικανικών εταιρειών απειλεί ο Τραμπ

ienergeia.gr
Στην Κοπεγχάγη ο Γ. Μανιάτης για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ένωσης

Στην Κοπεγχάγη ο Γ. Μανιάτης για τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ένωσης

ienergeia.gr