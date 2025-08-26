Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

«Μην αμελείτε την υγεία σας».

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος δίνει τη δική του μάχη το τελευταίο διάστημα, με δύναμη, αισιοδοξία και ειλικρίνεια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα OnTime μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης.

Η τυχαία διάγνωση που του έσωσε τη ζωή

Όπως αποκάλυψε, η διάγνωση ήρθε εντελώς τυχαία, μέσα από προληπτικές εξετάσεις. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εντοπίστηκε σε αρχικό στάδιο, γεγονός που του δίνει τη δύναμη να είναι αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του. «Αυτό θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο: Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Εμένα αυτές οι εξετάσεις με σώσανε», τονίζει χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης. Ζει τη διαδικασία μέρα με τη μέρα, άλλοτε με περισσότερη αντοχή κι άλλοτε με στιγμές αδυναμίας. «Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω», αναφέρει.