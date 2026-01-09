Ο ΑΜΚΑ πλέον αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στον μισθό ενός εργαζόμενου.

Πλέον ο ΑΜΚΑ δεν είναι ένας αριθμός τυτοποίησης αλλά θα λειτουργεί ως μηχανισμός «φορολογικής ηλικίας» που θα επηρεάζει την φορολογική παρακράτηση μισθού.

Με το νέο σύστημα φορολογίας οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: έως 25 ετών, από 26 έως 30 ετών και άνω των 30. Για κάθε μία από αυτές τις ομάδες αντιστοιχεί και διαφορετικός συντελεστής παρακράτησης φόρου.

Οι διαφορές θα φανούν με την μισθοδοσία του Ιανουαρίου καθώς οι συντελεστές είναι χαμηλότεροι και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένη παρακράτηση φόρου και αυξημένες καθαρές αποδοχές. Το όφελος μεγαλώνει όσο αυξάνεται ο μισθός και όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα τέκνα.

Για έναν εργαζόμενο με φορολογητέο εισόδημα 1.000 ευρώ μηνιαίως, που σήμερα λαμβάνει περίπου 925 ευρώ καθαρά χωρίς εξαρτώμενα μέλη, οι αλλαγές διαμορφώνονται ως εξής:

Εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν ολόκληρα τα 1.000 ευρώ καθαρά, με αύξηση 74,5 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8%. Η ομάδα 26 έως 30 ετών θα βλέπει τις αποδοχές της να ανέρχονται στα 962,6 ευρώ, κερδίζοντας επιπλέον 37,14 ευρώ με ποσοστό αύξησης 4,01%. Οι εργαζόμενοι άνω των 30 ετών θα λαμβάνουν 931,2 ευρώ καθαρά, με συμβολική αύξηση 5,7 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,62%.

Όταν αλλάζει η ηλικιακή κατηγορία

Ο ΑΜΚΑ θα λειτουργεί και αντίστροφα στο μέλλον. Κάθε φορά που ένας εργαζόμενος μεταβαίνει σε υψηλότερη ηλικιακή κατηγορία, θα αντιμετωπίζει αύξηση της παρακράτησης φόρου και μείωση των καθαρών του αποδοχών. Ένας 25χρονος που συμπληρώνει 26 έτη θα βλέπει τον καθαρό του μισθό να μειώνεται από 1.000 ευρώ σε 962,6 ευρώ για το ίδιο φορολογητέο εισόδημα.

Αυτή η μείωση θα πρέπει να αντισταθμιστεί μέσω αύξησης των μεικτών αποδοχών. Οι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να διαπραγματευτούν υψηλότερους μισθούς με τους εργοδότες τους προκειμένου να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο καθαρών εισοδημάτων όταν περνούν σε διαφορετική φορολογική κατηγορία. Το νέο σύστημα δημιουργεί έτσι μια δυναμική όπου η ηλικία γίνεται καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση των αποδοχών.