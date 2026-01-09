Το επίμαχο σκεύασμα σύμφωνα με τον ΕΟΦ διακινείται παράνομα στην Ελλάδα ως φάρμακο για τις αρθρώσεις.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος ARTIZYNT, τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ανακούφιση των πόνων και των ενοχλήσεων των αρθρώσεων, για την μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς κλπ. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ το «ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας //ygeiaevexia.gr/farma, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.»

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ΑΡΤΙΖΥΝΤ, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.