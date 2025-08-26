Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την αποχαιρέτησαν οι άνθρωποί της - Συντετριμμένος ο Ντέμης

Έδωσε άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το Σάββατο.

Η 41χρονη νοσηλευτόταν τις τελευταίας ημέρες στον «Ευαγγελισμό» καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί ραγδαία.

Στην εκκλησία έφτασαν ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων, να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενώ ένα ειδικό κουτί δωρεών έχει τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.