Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την αποχαιρέτησαν οι άνθρωποί της - Συντετριμμένος ο Ντέμης

eurokinissi eurokinissi
Έδωσε άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το Σάββατο.

Η 41χρονη νοσηλευτόταν τις τελευταίας ημέρες στον «Ευαγγελισμό» καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί ραγδαία.

Στην εκκλησία έφτασαν ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο.

6639466_f9e81.jpg

6639444_ae82b.jpg

6639484_bec2a.jpg

Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

6639482_9e3b6.jpg

6639487_90ce6.jpg

6639490_ba8e4.jpg

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων, να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», ενώ ένα ειδικό κουτί δωρεών έχει τοποθετηθεί στον χώρο της τελετής.

