Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της εταιρίας «Πλαίσιο» για τον θάνατο του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στον ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου.
Η οικογένεια, αντί στεφάνου, επιθυμεί την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών.
Τράπεζα: ALPHA BANK AE
Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965
ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965
Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Παράλληλα ανακοινώνεται ότι τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00.