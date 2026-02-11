Τα καταστήματα «Πλαίσιο» θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της κηδείας από τις 9:00 έως τις 13:00.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της εταιρίας «Πλαίσιο» για τον θάνατο του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στον ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου.

Η οικογένεια, αντί στεφάνου, επιθυμεί την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών.

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965

ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965

Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παράλληλα ανακοινώνεται ότι τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00.