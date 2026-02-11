Η «νέα» Τεχνική Λύση Τσιάρα δεν έφερε δίκαιη και διαφανή κατανομή των βοσκοτόπων, αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ λειτουργεί με όρους προχειρότητας, εντυπώσεων και όχι ουσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την «νέα» Τεχνική Λύση στην Κρήτη ως αποτυχημένο κυβερνητικό πείραμα, το οποίο αντί για διαφάνεια και δίκαιη κατανομή των βοσκοτόπων, δημιούργησε νέες αδικίες.

Όπως σημειώνεται «η πολυδιαφημισμένη «νέα» Τεχνική Λύση της Κυβέρνησης, στην Κρήτη αποδείχθηκε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Παρουσιάστηκε ως τομή διαφάνειας και διαφημίστηκε ως εργαλείο εξυγίανσης, για την πραγματική καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, την ορθολογική κατανομή των βοσκοτόπων και εν τέλει για τις δίκαιες πληρωμές στους κτηνοτρόφους, αλλά στην πράξη απέτυχε παταγωδώς. Γιατί δεν διόρθωσε αδικίες ή στρεβλώσεις. Δημιούργησε νέες και χειρότερες, αποκαλύπτοντας μια ασύλληπτη πολιτική προχειρότητα, αφού:

Δεν κατέγραψε θεαματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, το 2025 σε σχέση με το 2024. Κατένειμε βοσκοτόπους από την Κρήτη, σε περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Χρησιμοποίησε μη παραγωγικά κριτήρια, για την κατανομή των βοσκοτόπων, με αποκορύφωμα το «κριτήριο» της αγοράς των ζωοτροφών. Αυτά προκύπτουν από την απάντηση της ΑΑΔΕ σε μια σειρά ερωτημάτων του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, στις 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα, τα ερωτήματα αυτά τα συμπεριέλαβε ο κ. Κόκκαλης και σε Επίκαιρη Ερώτηση, που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, λίγες ημέρες αργότερα. Όταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, απαντώντας στη Βουλή, είχε χαρακτηρίσει την σχετική τροποποιητική ΚΥΑ για τους βοσκότοπους «κρίσιμη θεσμική τομή για τη διαφάνεια, τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κτηνοτροφικό τομέα». Και όταν, προηγούμενα, το Νοέμβριο του 2025, σε σχετική του ανακοίνωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ισχυριζόταν ότι αυτή η Aπόφαση «σηματοδοτεί τη μετάβαση σε κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, σε αντικειμενικά δεδομένα και σε πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους για όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας».

Η Κρήτη, που αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και ισχυρότερους πυλώνες της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας, έγινε από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη πεδίο διοικητικού πειραματισμού και επικοινωνιακής φιέστας. Όμως, η αγροτική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως φορολογική υπόθεση, οι βοσκότοποι ως λογιστικά αρχεία και οι κτηνοτρόφοι ως απλοί αριθμοί.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η «νέα» Τεχνική Λύση Τσιάρα δεν έφερε δίκαιη και διαφανή κατανομή των βοσκοτόπων, αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ λειτουργεί με όρους προχειρότητας, εντυπώσεων και όχι ουσίας. Και πέρα από όλα αυτά, με την «νέα» αυτή Τεχνική Λύση αποδεικνύεται περίτρανα ότι το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει η αποτυχία αυτή να φορτωθεί στους παραγωγούς, απαιτεί διαφάνεια στους αλγορίθμους και τα κριτήρια της Τεχνικής Λύσης και ζητά πολιτική λογοδοσία για τις επιλογές που εντείνουν τα προβλήματα των κτηνοτρόφων.