Συντετριμμένος ο Αρχιεπίσκοπος στην κηδεία της νύφης του.

Πολύ δύσκολες οι τελευταίες ημέρες για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με το θάνατο της νύφης του Ειρήνης, γυναίκας του αδερφού του Αλέκου.

Στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας στα Οινόφυτα, ο Αρχιεπίσκοπος συντετριμμένος δεν μπήκε καν στο Ιερό, κάτι που έπραξε ο Μητροπολίτης Ύδρας Εφρέμ.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν επίσης οι Μητροπολίτες Θηβών Γεώργιος, Χαλκίδας Χρυσόστομος, Θηβών Κύριλλος, Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, Φθιώτιδος Συμεών και πολλοί ακόμα άνθρωποι της Εκκλησίας, συγγενείς και φίλοι.

«Τόσα χρόνια κοντά του ποτέ δεν έχω δει τον Μακαριότατο σε τέτοια κατάσταση» δήλωσε στη στήλη στενός συνεργάτης του.

Η αλήθεια είναι πως τη Ειρήνη, όπως και τον μικρότερό του αδερφό Αλέκο, ο Αρχιεπίσκοπος τους αγαπούσε πολύ..

Β.Σκ.