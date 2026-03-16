Τα απόνερα του σκανδάλου των υποκλοπών φθάνουν και στο Ισραήλ.

Η ολική επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών, μετά και την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών και τη «βόμβα» του Ισραηλινού κατηγορουμένου Ταλ Ντίλιαν, τείνει να εξελιχθεί σε ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο εντός των ελληνικών συνόρων, αφού επανέρχεται στο προσκήνιο και στην Κύπρο, ενώ τα απόνερά του φθάνουν και στο Ισραήλ, με το θέμα πλέον να λαμβάνει και πολιτικοδιπλωματικές διαστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν την έλευση του Predator στην Ελλάδα, σκάνδαλο υποκλοπών με ορισμένα ίδια πρωταγωνιστικά πρόσωπα είχε ξεσπάσει και στην Κύπρο, με επίκεντρο εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των συστημάτων παρακολούθησης. Η δραστηριότητά των επίμαχων νομικών προσώπων είχε συνδεθεί με ένα μαύρο βαν που διαφημιζόταν στη Μεγαλόνησο και το οποίο αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούνταν για δυνατότητες υποκλοπών και παρακολούθησης επικοινωνιών.

Στην Κύπρο, στο μάτι του κυκλώνα είχε βρεθεί και τότε ο Ταλ Ντίλιαν, από κοινού με τον στενό του συνεργάτη, Αβραάμ Σαχάκ Αβνί, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί και στο ελληνικό PredatorGate.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, οι κυπριακές Αρχές, μετά και τις εξελίξεις στην Ελλάδα, έχουν βάλει εκ νέου στο μικροσκόπιο τη δράση των εταιριών των δύο Ισραηλινών πρώην στρατιωτικών, με τα ερωτήματα που έχουν μείνει αναπάντητα να επανέρχονται στο προσκήνιο και για πολιτικό σύστημα της Λευκωσίας.