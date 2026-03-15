Η κυβέρνηση ΝΔ θεωρεί ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα επηρεάσει τα ποσοστά του κόμματος.

Την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές που είχαν ανοίξει ξανά μετά την καταγραφόμενη δημοσκοπική άνοδο της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε την ανάγκη σταθερότητας και την επιθυμία του να μένει συνεπής με όσα έχει δηλώσεις. Στη δήλωση Μητσοτάκη ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του, μπορεί κανείς να διακρίνει όχι μόνο τη επιθυμία δημιουργίας μιας εικόνας συνέπειας (η οποία απέχει πολύ από την πραγματικότητα), αλλά και μια πολιτική εκτίμηση: Το Μαξίμου έχει τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να χάσει, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.

Η παραδοχή του Ντίλιαν

Ωστόσο, ένα απρόβλεπτο γεγονός ήρθε να κλονίσει την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν απειλείται. Στην εκπομπή της Δώρας Αναγνωτοπούλου στο Mega, ο Ταλ Ντίλιαν, ένας εκ των καταδικασθέντων στη δίκη για τις υποκλοπές, έκανε μια σημαντική παραδοχή. Ο Ντίλιαν είπε ότι η εταιρία του η Intellexa έχει πουλήσει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator μόνο σε κυβερνήσεις. «Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Με τη δήλωσή του αυτή, ένα από τα βασικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών υπέδειξε εμμέσως πλην σαφώς την κυβέρνηση ως αγοραστή του κατασκοπευτικού λογαριασμού. Η παραδοχή Ντίλιαν καταρρίπτει τον έτσι κι αλλιώς ελάχιστα πειστικό κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η υπόθεση των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Όπως ήταν επόμενο, στη Βουλή η προοδευτική αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν πιστοποιεί την κυβερνητική ενοχή για το σκάνδαλο. «Εδώ επιβεβαιώνεται ότι έχουμε κρατική συμμετοχή», σημείωσε ο επικεφαλής της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος χαρακτήρισε τη δήλωση Ντίλιαν αδιάσειστο στοιχείο που συνδέει τη δράση του κατασκοπευτικού λογισμικού με τις ελληνικές κρατικές αρχές.

Η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε την αναμενόμενη υπερασπιστική γραμμή, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι σπεύδει να υιοθετήσει ισχυρισμούς ενός ανθρώπου που έχει καταδικαστεί και ενδέχεται να λέει οτιδήποτε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η σύγκρουση συνεχίζεται

Ο κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός έχει προσπαθήσει πολλές φορές να πείσει ότι το ζήτημα των υποκλοπών έχει κλείσει. Η καταδίκη όμως σε 126 χρόνια φυλάκιση των Λαβράνου, Μπίτζιου, Χάμου και Ντίλιαν άνοιξε νέα σελίδα στη διερεύνηση του σκανδάλου. Η δήλωση Ντίλιαν εύλογα ερμηνεύεται ως συνέχεια της απόφασης του Πλημμελειοδικείου.

Η επόμενη σύγκρουση για τις υποκλοπές θα δοθεί και πάλι στη Βουλή, αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε προ ημερησίας συζήτηση. «Μετά την κυνική δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa ότι η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που έστησε», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη δήλωσή του.

Ζημιά σε τέσσερα επίπεδα

Είναι λοιπόν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με το σκάνδαλο των υποκλοπών το οποίο την βλάπτει πολιτικά σε τέσσερα επίπεδα:

1. Υπονομεύει το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης, δηλαδή ότι λειτουργεί θεσμικά και όχι παλαιοκομματικά.

2. Δείχνει μια καθεστωτική, αυταρχική και ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας.

3. Ενοχλεί ιδιαίτερα τα κεντρώα και φιλελεύθερα ακροατήρια, χωρίς τα οποία η ΝΔ δεν μπορεί να ξεφύγει από το ποσοστό των ευρωεκλογών.

4. Βαθαίνει το χάσμα με το ΠΑΣΟΚ, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια διαμόρφωσης βιώσιμης κυβερνητικής συμμαχίας μετά τις επόμενες κάλπες.

Απρόβλεπτες εξελίξεις

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα για την κυβέρνησης είναι οι απρόβλεπτες εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο. Από τη στιγμή που η απόφαση του Πλημμελειοδικείου υπαγορεύει να ανοίξει ξανά η έρευνα για την ενδεχόμενη διάπραξη κακουργημάτων, η πίεση προς τους εμπλεκόμενους κλιμακώνεται. Η απειλή των βαριών ποινικών κατηγοριών μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των μέχρι τώρα στάσεων και νέες αποκαλύψεις.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος της δήλωσης του Ταλ Ντίλιαν στο οποίο υποστηρίζει η Intellexa δεν πραγματοποιεί η ίδια δραστηριότητες επιτήρησης ούτε διαθέτει λειτουργική πρόσβαση στα συστήματα μετά την εγκατάστασή τους. Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των τεχνολογιών αυτών ανήκει στις αρχές που τις αποκτούν και τις χρησιμοποιούν, σημειώνει με νόημα. Επί της ουσίας λέει ότι δεν έκανα εγώ τις υποκλοπές αλλά εκείνοι στους οποίους πούλησα το Predator, δηλαδή οι κυβερνήσεις. Φανταζόμαστε ότι όταν κληθεί να καταθέσει, θα του ζητηθούν τεκμήρια για τους ισχυρισμούς του.

Είναι προφανές ότι με τη νέα δικαστική διερεύνηση, το σκάνδαλο των υποκλοπών εξελίσσεται σε ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση.