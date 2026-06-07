Το ενδεχόμενο ισραηλινών αντιποίνων παραμένει ανοιχτό, γεγονός που διατηρεί την ένταση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ενισχύει τον φόβο ενός νέου κύκλου επιθέσεων και αντιδράσεων.

Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Η επίθεση παρουσιάζεται ως αντίποινα για προηγούμενο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το axios, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκειται για την πρώτη τέτοια επίθεση μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου, γεγονός που θα μπορούσε να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή.

{https://x.com/Breaking911/status/2063701757180424627}

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Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο τμήμα της χώρας, όταν εντοπίστηκαν τέσσερις πύραυλοι να εκτοξεύονται από την κατεύθυνση του Ιράν.

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{https://x.com/IDF/status/2063699868074311881}

Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα με στόχο την αναχαίτιση της απειλής, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υπό στενή παρακολούθηση.

Μάλιστα, πριν λίγο έγινε γνωστό, πως το Ιράν εξαπέλυσε και δεύτερο κύμα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

«Υψηλό επίπεδο ετοιμότητας» από το Ισραήλ

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές τους δυνατότητες και παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε πιθανό σενάριο, τόσο αμυντικό όσο και επιθετικό.

«Ο Ισραηλινός Στρατός έχει ενισχύσει τις αμυντικές του δυνατότητες και διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και εγρήγορσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης.

Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση, καθώς η κατάσταση αξιολογείται δυναμικά και οι εξελίξεις μπορεί να είναι ραγδαίες.

Η συγκεκριμένη ανταλλαγή επιθέσεων προκαλεί έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα μπορούσε να επεκταθεί γρήγορα σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα επηρέαζε μόνο το πεδίο της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαταράξει διπλωματικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

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{https://x.com/sentdefender/status/2063698218894983472}

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