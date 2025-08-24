Την Τρίτη η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου - Τι ζητά η οικογένεια

Η ανάρτηση της αδελφή της ραγίζει καρδιές.

Συντετριμμένα τα μέλη της οικογένειας της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε τόσο νωρίς απο τη ζωή, σημειώνουν πως η κηδεία της αγαπημένης τους θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού.

Παράλληλα, η οικογένεια δήλωσε ότι η επιθυμία της είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, «Φλόγα».

Από την οικογένεια, χαρακτήρισαν τον καρκίνο που εμφανίστηκε στη ζωή της ως «τέρας» και τόνισαν ότι η Αλεξάνδρα ήταν μαχήτρια όλο το διάστημα που αντιμετώπιζε την ασθένεια.

Η συγκινητική ανάρτηση της αδερφής της:

«Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί. Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και τη θετική ενέργεια που τη διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στη ζωή μας.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της».

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213129356065862&set=a.1510171131573&type=3&ref=embed_post}