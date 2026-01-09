Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου Olina στην Καραϊβική κοντά στο Τρινιντάντ, από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το Olina, σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε ψευδώς τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή.

Το πλοίο, που προηγουμένως ονομαζόταν Minerva M, είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για τον ρόλο του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το τελευταίο σήμα του πλοίου ήταν στα μέσα Νοεμβρίου, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Marine Traffic.

Οι κατασχέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν στόχο να ασκήσουν πίεση στη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να θέσουν εκτός λειτουργίας τον «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων. Πρόκειται για μια αρμάδα περίπου 1.000 πλοίων που εμπλέκονται σε παραπλανητικές πρακτικές για να αποκρύψουν τον ρόλο τους στη μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις ή είναι παράνομο.

Περίπου το 70% των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας βασίζεται σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις, προκειμένου να παρακάμπτονται οι εξοντωτικές αμερικανικές κυρώσεις στον πετρελαϊκό της τομέα.

Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν επίσης στο να σταλεί μήνυμα προς τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ότι δεν θα πρέπει να συμμαχήσουν με το Καράκας ή να παραβιάζουν τις αμερικανικές κυρώσεις.