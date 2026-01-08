Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, δημιουργώντας μια μορφή εμπάργκο που οι αγοραστές κατάφερναν να παρακάμπτουν με τη χρήση των λεγόμενων στόλων «φαντασμάτων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν δύο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, σε «διαδοχικές» επιχειρήσεις στον Βόρειο Ατλαντικό και την Καραϊβική.

Αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο Marinera, που έπλεε υπό ρωσική σημαία, ύστερα από καταδίωξη διάρκειας σχεδόν δύο εβδομάδων, καθώς το πλοίο κινούνταν στα ύδατα μεταξύ Ισλανδίας και Σκωτίας. Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχε υλικοτεχνική υποστήριξη από αέρος και θαλάσσης.

Το πλοίο έχει κατηγορηθεί ότι παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις και μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Marinera έφερε ψευδώς τη σημαία της Γουιάνας τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που το καθιστούσε άνευ εθνικότητας.

Ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο – το M/T Sophia – κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ ότι «διενεργούσε παράνομες δραστηριότητες» και καταλήφθηκε στην Καραϊβική.

{https://x.com/Southcom/status/2008905619424620879?s=20}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να στραγγαλίσουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, και μόλις λίγες ημέρες αφότου οι ειδικές δυνάμεις τους συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε αιφνιδιαστική επιχείρηση στην κατοικία του στο Καράκας.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έγραψε στην πλατφόρμα X πως «ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι παράνομος παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ - οπουδήποτε στον κόσμο».

Η Μόσχα καταδίκασε την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου που έπλεε υπό τη σημαία της και απαίτησε από τις ΗΠΑ να μεταχειριστούν σωστά τους Ρώσους που επέβαιναν σε αυτό και να τους επιτρέψουν να επιστρέψουν γρήγορα στη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ακόμη ότι είχε χορηγήσει στο πλοίο «προσωρινή άδεια» να χρησιμοποιεί τη ρωσική σημαία, προσθέτοντας ότι κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι κανονικά νηολογημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών.

«Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στην ανοικτή θάλασσα και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλες δικαιοδοσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορές έκαναν λόγο για αποστολή ρωσικού υποβρυχίου με σκοπό την προστασία του πλοίου, ωστόσο φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να επιβιβαστούν στο δεξαμενόπλοιο χωρίς να συναντήσουν αντίσταση.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το πλοίο «σκάφος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας, το οποίο θεωρήθηκε άνευ εθνικότητας, καθώς έφερε ψευδή σημαία, και εις βάρος του υπήρχε δικαστική εντολή».

Η ηγεσία της Βενεζουέλας συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για το δεύτερο δεξαμενόπλοιο που κατασχέθηκε στην Καραϊβική, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Κατανοούν ότι ο μόνος τρόπος να μετακινούν πετρέλαιο και να παράγουν έσοδα χωρίς να καταρρεύσει η οικονομία είναι να συνεργαστούν και να δουλέψουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι η Βενεζουέλα – η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο – «θα παραδώσει» έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αξίας περίπου 2,8 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος ενημέρωσε Αμερικανούς νομοθέτες για τη συνεχιζόμενη επιχείρηση στη Βενεζουέλα την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν το πετρέλαιο που βρίσκεται στη Βενεζουέλα «στην αγορά, σε τιμές αγοράς» και ότι θα ελέγχουν τον τρόπο διάθεσης των εσόδων «με τρόπο που να ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας».

Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν ένα μελετημένο σχέδιο για το μέλλον της Βενεζουέλας και ότι η κυβέρνηση «δεν αυτοσχεδιάζει».

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα είναι η σταθεροποίηση, η ανάκαμψη και στη συνέχεια η μετάβαση.

Η Γερουσία θα επιχειρήσει να μπλοκάρει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα

Ωστόσο, οι συζητήσεις γύρω από το πετρέλαιο ήταν μόνο ένα από τα ζητήματα που απασχολούσαν τους Αμερικανούς νομοθέτες σε σχέση με την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι οι νομοθέτες χρειάζονται απαντήσεις σε εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με το πόσα αμερικανικά στρατεύματα ενδέχεται να εμπλακούν και πόσο θα κοστίσει η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Οι Ρεπουμπλικανοί σε γενικές γραμμές φάνηκαν να στηρίζουν τις κινήσεις της κυβέρνησης στην περιοχή, αν και ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχία για το τι ρόλο έχει το Κογκρέσο στις αποφάσεις αυτές.

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα ένα διακομματικό ψήφισμα περί εξουσιών πολέμου – μια προσπάθεια να μπλοκαριστεί η συνέχιση στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα. Το ψήφισμα περί εξουσιών πολέμου, που θεσπίστηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, περιορίζει τη δυνατότητα ενός προέδρου να εμπλέκει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε εχθροπραξίες χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

«Αν πρόκειται να υπάρξει συνεχιζόμενη εμπλοκή στην επόμενη φάση, νομίζω ότι πρέπει να υπαχθεί στις [εξουσίες πολέμου]», δήλωσε ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας, Τομ Τίλις.

Την ίδια στιγμή, ο γερουσιαστής του Μισούρι, Τζος Χόλεϊ, δήλωσε ότι αν οι ενέργειες της κυβέρνησης συνιστούν επιχείρηση επιβολής του νόμου, τότε δεν απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου, «αν όμως πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση που αφορά ξένο αρχηγό κράτους, έστω και έναν που δεν αναγνωρίζουμε επίσημα, τότε πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση».

Πηγή: BBC