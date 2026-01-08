Σήμερα στην Ριτσώνα η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη.

Η κηδεία του δημοσιογράφου πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 10:30 το πρωί, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, έπειτα από σοβαρό έμφραγμα, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο.

Η οικογένειά του, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους αυτές τις δύσκολες ώρες στέκονται δίπλα της με κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσουν δωρεά σε δύο οργανισμούς με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»