«Τσίρκο» ΕΛ.ΑΣ. και δικαστική εξουσία – Αντί να ασχοληθούν με τα πραγματικά σκάνδαλα της ΝΔ, ασχολούνται με τις δηλώσεις Βαρουφάκη»

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την ποινική προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη για δηλώσεις που αφορούν την χρήση ecstasy πριν 37 χρόνια. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του κόμματος«η ποινική προκαταρκτική εξέταση για δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με εμπειρία που περιέγραψε πριν από 37 χρόνια δεν είναι απλώς υπερβολική. Είναι ο ορισμός του ηθικού πανικού. Ενός ηθικού πανικού που καλλιεργείται από μία κυβέρνηση, η οποία ποινικοποιεί τον λόγο, ενώ παράλληλα αφήνει τις δομές δημόσιας υγείας, πρόληψης και απεξάρτησης να καταρρέουν.»

«Η ΕΛ.ΑΣ. και η εισαγγελία δείχνουν ξεκάθαρα τις προτεραιότητές τους: όχι το σκάνδαλο των υποκλοπών, όχι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υποθέσεις με μόνο σκοπό την επικοινωνία και χωρίς κανένα δημόσιο ενδιαφέρον» τονίζεται.

«Η Νέα Αριστερά στέκεται απέναντι στην πολιτική φόβου και υποκρισίας που ακολουθεί η κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.