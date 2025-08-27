Κόνι Μεταξά για διαζύγιο: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος - Εγώ έφυγα»

Η τραγουδίστρια μιλάει πρώτη φορά για το διαζύγιό της με τον Μάριο Καπότση.

Η Κόνι Μεταξά μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για την προσωπική της ζωή και το διαζύγιο με τον Μάριο Καπότση.

Νιώθεις άνετα όταν η προσωπική σου ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας;

Όταν είσαι γνωστός πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για την προσωπική σου ζωή.

Πάντως μετά το πρόσφατο διάζυγιό σου με τον Μάριο Καπότση μοιράστηκες αρκετά για το τέλος του γάμου σας.

Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι ΟΚ με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός.

Σε ενόχλησε που ακόμα και οι γονείς σου κλήθηκαν να μιλήσουν για το διαζύγιό σου;

Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου.

Θεωρείς ότι έκανες τα πάντα για να κρατήσει ο γάμος σου;

Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο.

Αισθάνεσαι έτοιμη να προχωρήσεις στην προσωπική σου ζωή ή είναι ακόμη νωρίς;

Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν timing. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχα βρει έναν άνθρωπο, δεν θα με ένοιαζε ο χρόνος που έχει περάσει. Απλά τώρα θέλω να είμαι μόνη μου και να συγκεντρωθώ στα επαγγελματικά μου, τα οποία με γεμίζουν πάρα πολύ.