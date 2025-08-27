Games
Μαρία Αριστοτέλους: Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα, η σπάνια μορφή καρκίνου από την οποία έπασχε

Μαρία Αριστοτέλους: Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα, η σπάνια μορφή καρκίνου από την οποία έπασχε
Η Μαρία είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την περιπέτειά της.

Σοκ και συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μαρία Αριστοτέλους, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, μετά από μια δύσκολη και γενναία μάχη με το ραβδομυοσάρκωμα, μια εξαιρετικά σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο σύζυγός της, Ανδρέας Χειμωνίδης, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας:

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!».

Screenshot_2_03146.jpg

{https://www.instagram.com/p/DIFBZb9tVab/?utm_source=ig_web_copy_link}

Η Μαρία είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την περιπέτειά της, περιγράφοντας με δύναμη ψυχής τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. «Δεν σκέφτηκα από την πρώτη στιγμή που διαγνώστηκα το για πόσο. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση σαν τη δική μου στον κόσμο, δεν υπήρχαν δεδομένα για να συγκρίνω. Σ’ εμένα λειτούργησε θετικά αυτό. Όταν βγήκαν καθαρές οι εξετάσεις μου ξαφνιάστηκα, ήταν μεταστατικό, οι θεραπείες ήταν δύσκολες και ήμουν η πρώτη που τις έκανε με τα συγκεκριμένα δεδομένα», είχε δηλώσει συγκινώντας το κοινό.

Τι είναι το ραβδομυοσάρκωμα

Το ραβδομυοσάρκωμα είναι ένας σπάνιος καρκίνος που αναπτύσσεται από τα κύτταρα των σκελετικών μυών. Παρότι εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και εφήβους, στους ενήλικες αποτελεί μια σπάνια διάγνωση, με ιδιαίτερα επιθετική πορεία.

Συνήθως εντοπίζεται:

  • στο κεφάλι και τον τράχηλο,
  • στην ουρογεννητική περιοχή,
  • ή στα άκρα.

Η αιτία εμφάνισής του παραμένει άγνωστη, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση ή κάποιος ξεκάθαρος παράγοντας κινδύνου.

Η θεραπεία βασίζεται σε συνδυασμό χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας και χειρουργικής επέμβασης, ανάλογα με το στάδιο και την εξάπλωση της νόσου. Η πρόγνωση εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, την ανταπόκριση στη θεραπεία και το σημείο εντοπισμού του όγκου.

