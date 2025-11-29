Μελέτη ρίχνει φως στο πώς λειτουργεί το φάρμακο.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα φάρμακα για την υπέρταση, η υδραλαζίνη, χρησιμοποιείται επί δεκαετίες για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης – όμως ο ακριβής μηχανισμός δράσης της δεν ήταν ποτέ πλήρως κατανοητός. Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια όχι μόνο ρίχνει φως στο πώς λειτουργεί το φάρμακο, αλλά αποκαλύπτει και μια απρόσμενη σύνδεση με έναν από τους πιο επικίνδυνους καρκίνους του εγκεφάλου: το γλοιοβλάστωμα.

Η ανακάλυψη του μηχανισμού δράσης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η υδραλαζίνη μπλοκάρει ένα ένζυμο που ονομάζεται 2-αμινοαιθανοθειόλη διοξυγενάση (ADO). Το ADO λειτουργεί σαν «καμπάνα συναγερμού» στο σώμα: όταν τα επίπεδα οξυγόνου μειώνονται, ενεργοποιεί μια σειρά αντιδράσεων που οδηγούν στη σύσφιξη των αιμοφόρων αγγείων. Συγκεκριμένα, επιτίθεται σε πρωτεΐνες ρυθμιστές της σηματοδότησης της πρωτεΐνης G (RGS), προκαλώντας αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Η υδραλαζίνη φαίνεται να αναστέλλει αυτόν τον μηχανισμό, προστατεύοντας τις πρωτεΐνες RGS και αποτρέποντας τη σύσφιξη των αγγείων, γεγονός που εξηγεί την αντιυπερτασική δράση της.

Η απρόσμενη σύνδεση με το γλοιοβλάστωμα

Εκεί που η ανακάλυψη γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι στην επίδραση του ADO στον καρκίνο του εγκεφάλου. Το ένζυμο αυτό έχει βρεθεί σε αυξημένα επίπεδα σε όγκους γλοιοβλαστώματος, όπου βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να παράγουν υποταυρίνη – μια ουσία που ενισχύει την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τη διείσδυσή τους.

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν γνωστοί αναστολείς του ADO.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι η υδραλαζίνη όχι μόνο μειώνει την αρτηριακή πίεση, αλλά καταστέλλει την ADO και στον καρκινικό ιστό. Σε καλλιέργειες ανθρώπινων κυττάρων γλοιοβλαστώματος, το φάρμακο ανέκοψε την ανάπτυξη των όγκων μπλοκάροντας αυτή την οδό.

Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές θεραπείες

Αν και τα αποτελέσματα είναι ακόμη πρώιμα και απαιτούνται κλινικές δοκιμές σε ασθενείς, ανοίγεται ένας νέος δρόμος για στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο του εγκεφάλου. Το γεγονός ότι η υδραλαζίνη είναι ήδη ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο και σχετικά ασφαλές φάρμακο προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα για πιθανή επαναστοχοποίησή της.

Παράλληλα, η καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού δράσης της μπορεί να οδηγήσει σε νέα, πιο εξειδικευμένα φάρμακα για την υπέρταση ή την προεκλαμψία, με λιγότερες παρενέργειες.

Όπως τονίζει η επικεφαλής της μελέτης, χημικός Megan Matthews: «Η κατανόηση του πώς λειτουργεί η υδραλαζίνη σε μοριακό επίπεδο ανοίγει τον δρόμο για πιο ασφαλείς και επιλεκτικές θεραπείες – ιδιαίτερα για ασθενείς με τον μεγαλύτερο κίνδυνο».

Ένα παλιό φάρμακο με νέες προοπτικές

Η ανακάλυψη αυτή δείχνει πως ακόμη και φάρμακα που χρησιμοποιούνται δεκαετίες μπορούν να κρύβουν μυστικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με άλλες παθήσεις. Εάν οι επιστήμονες καταφέρουν να αξιοποιήσουν τον ρόλο της ADO στο γλοιοβλάστωμα, τότε ίσως προστεθεί ένα νέο «όπλο» στη μάχη με μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου.