Πέθανε στα 34 της η Μαρία Αριστοτέλους - Η αθλήτρια είχε διαγνωστεί με καρκίνο

Πέθανε στα 34 της η Μαρία Αριστοτέλους - Η αθλήτρια είχε διαγνωστεί με καρκίνο Φωτογραφία: FACEBOOK
Είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2023 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών η Κύπρια αθλήτρια στίβου Μαρία Αριστοτέλους, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Η κυπριακή ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της επικοντίστριας. «Στη γειτονιά των Αγγέλων ανέβηκε το βράδυ της Τρίτης, 26 Αυγούστου 2025, η Μαρία Αριστοτέλους, σκορπώντας βαθύτατη θλίψη στον κυπριακό στίβο και στον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Η πρωταθλήτρια μας στο άλμα επί κοντώ έδωσε γενναία μάχη τα τελευταία χρόνια με το σάρκωμα, βγαίνοντας νικήτρια πολλές φορές. Δυστυχώς, το βράδυ της Τρίτης, η καρδιά της σταμάτησε να κτυπά και απελευθέρωσε την ψυχή της για να βρεθεί στο πλάι των Αγγέλων», ανέφερε η ανάρτηση της ΚΟΕΑΣ, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Μαρίας Αριστοτέλους.

«Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου αγαπημένη μας Μαρία. Το χαμόγελο σου, η αγάπη που πρόσφερες, η παλικαριά σου, η δύναμη και η γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισες την ασθένεια σου, ως μία γνήσια μαχήτρια θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων. Καλό παράδεισο Μαρία μας!», κατέληγε η ανάρτηση.

{https://www.facebook.com/koeas.cy/posts/pfbid02gKVNjBgo7rRAGKHfR1EucTcHw6vVnATGB7TupiHWuPssvnge7Y1FVxHZmK8WG9cLl}

Τον Οκτώβριο του 2023 με ανάρτηση στο Facebook η Μαρία Αριστοτέλους ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. «Τους τελευταίους δυόμισι μήνες ξεκίνησε για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία από ένα απλό ψαχούλευμα που έκανα στο λαιμό, πιάνοντας ένα κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού», έγραφε τότε. Η διάγνωση ήταν ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά.

{https://www.facebook.com/maria.aristotelous.963/posts/pfbid02tkc1PQCf9J93Ru8P6HNdueU8MHWcAZgooLVqXDL1bW4xmdtNLBsKEcdGMDYTzdLjl}

