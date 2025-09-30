Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τίτλοι τέλους φέρεται να έπεσαν σε έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους του Χόλιγουντ.

Το Variety επιβεβαίωσε την είδηση του χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ανώνυμη πηγή δήλωσε στη New York Post: «Μερικές φορές οι σχέσεις απλώς ολοκληρώνουν τον κύκλο τους».

Η Αμερικανο-αυστραλή σταρ και ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής ζουν χωριστά από τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ.

{https://www.instagram.com/reel/DJefpErNtQp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ήταν τον Ιούνιο, στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ όταν παρακολούθησαν την αναμέτρηση μεταξύ των Los Angeles Football Club και Esperance de Tunis. Πέντε ημέρες μετά, η Κίντμαν μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο με τον Έρμπαν σε ανάρτησή της στο Instagram για να τιμήσει την 19η επέτειο του γάμου τους.

Ο διάσημος μουσικός φέρεται να έχει εγκαταλείψει το σπίτι τους στο Νάσβιλ, ενώ η Κίντμαν παραμένει με τις δύο κόρες τους, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

«Δεν ήθελε να συμβεί αυτό», δήλωσε ανώνυμη πηγή στο περιοδικό People, προσθέτοντας: «Πάλεψε για να σώσει τον γάμο της».

{https://www.instagram.com/p/DBpnJAFPBKS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Η αδερφή της Νικόλ, Αντόνια, στέκεται στο πλευρό της ηθοποιού όπως και όλη η οικογένεια Κίντμαν.

Λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου, η Κίντμαν, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Practical Magic 2» στο Λονδίνο, μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram «αναμνήσεις του καλοκαιριού» με στιγμιότυπα από τις διακοπές με τις κόρες της.

{https://www.instagram.com/p/DNjL-4qSIoa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Ο Έρμπαν συνεχίζει την περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, στο Χέρσεϊ της Πενσυλβάνια.

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύτηκε στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο του 2006, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους στο ετήσιο γκαλά G'Day USA. Πριν από το γάμο της με τον Έρμπαν, η Κίντμαν ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ από το 1990 έως το 2001 με τον οποίο υιοθέτησαν δύο παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ