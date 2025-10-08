Η απόφαση «σταθμός» του Αρείου Πάγου δημιουργεί νέα δεδομένα στην μη καταβολή διατροφής σε περιπτώσεις διαζυγίου όταν υπάρχουν παιδιά.

Ο Άρειος Πάγος με μια απόφαση που δημιουργεί δεδικασμένο προβλέπει ότι αν ο διαζευγμένος πατέρας αρνείται να καταβάλει τη διατροφή του παιδιού, η υποχρέωση αυτή μπορεί να μετακυλήσει στους παππούδες και τις γιαγιάδες.

Η υπόθεση αφορά πατέρα που όχι μόνο αρνιόταν να πληρώσει τη διατροφή, αλλά είχε μεταβιβάσει όλη την περιουσία του ώστε να μην εμφανίζει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του. Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την απόφαση των κατώτερων δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία οι παππούδες του παιδιού θα αναλάβουν την οικονομική υποχρέωση, καθώς διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν.

Ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου εξήγησε ότι η απόφαση δεν είναι πρωτοφανής: «Έχουν υπάρξει ξανά τέτοιες περιπτώσεις – ίσως όχι στον Άρειο Πάγο, γιατί συνήθως λύνονταν στον πρώτο βαθμό. Ο νόμος προστατεύει την ανηλικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αφορούσε ένα ζευγάρι παππούδων, από την πλευρά του πατέρα, οι οποίοι αρνήθηκαν να καταβάλουν 280 ευρώ μηνιαίως για τη διατροφή της εγγονής τους, παρότι διέθεταν σημαντική ακίνητη περιουσία και σταθερά εισοδήματα. Το Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε αποφανθεί ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την πλευρά του πατέρα υποχρεούνται να συμβάλουν στη διατροφή του παιδιού, βάσει των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε πλήρως την απόφαση του Εφετείου.

