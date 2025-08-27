Games
Άρης Μουγκοπέτρος: Θύμα διαδικτυακής απάτης ο μουσικός – Η έκκλησή του μέσω Instagram

Άρης Μουγκοπέτρος: Θύμα διαδικτυακής απάτης ο μουσικός – Η έκκλησή του μέσω Instagram Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @aris_mougopetros
Με μια ανάρτηση στο Instagram, θέλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος να ενημερώσει τους followers του αναφορικά με την διαδικτυακή απάτη.

Σήμερα το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου, ο μουσικός, Άρης Μουγκοπέτρος, προχώρησε σε μια ξεχωριστεί ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αναφορικά με μια μορφή απάτης η οποία φέρει το όνομά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, επισημαίνοντας μάλιστα, πως φίλος του, έπεσε θύμα της εν λόγω διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να χάσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου στο Instagram

Προκειμένου λοιπόν, να μην υπάρξουν και νέα θύματα, ο μουσικός, ανήρτησε μια ιστορία στα social media, μέσω της οποία ενημερώνει τους διαδικτυακούς του φίλους, σχετικά με τις επίσημες και γνήσιες σελίδες που φέρουν το όνομά του.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, επιτήδειοι, έχουν δημιουργήσει ορισμένα fake προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φέρουν το όνομά του, παριστάνοντας τον ίδιο και μέσω προσωπικών μηνυμάτων, ζητούν και αποσπούν χρηματικά ποσά.

Στην δημοσίευσή του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», γνωστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το γεγονός και πως ήδη μέχρι τώρα, ένας φίλος του έχει πέσει θύμα των επιτήδειων.

Η ανάρτηση του μουσικού:

mougopetros mesa b14de

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, έπειτα από τον βαρύ τραυματισμό του, σε πανηγύρι, το Πάσχα 2025, αναρρώνει, με σκοπό να επανέλθει δυναμικά στα πράγματα και σε ό,τι αγαπά. Όπως δε έκανε γνωστό ο ίδιος, μέσω δημοσίευσης στο Instagram, εχθές, Τρίτη 26 Αυγούστου, προχώρησε σε μια ακόμη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αποκαταστήσει- όσο το δυνατό περισσότερο- την βλάβη και τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο δεξί άνω άκρο - όταν στα χέρια του, έσκασε κροτίδα.

