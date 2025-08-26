Μπέττυ Μαγγίρα: Η απάντηση της ηθοποιού για τη θύελλα αντιδράσεων στη «μάχη» Βουλαρίνου – Μποφίλιου

Την προσωπική της άποψη εξέθεσε η ηθοποιός Μπέττυ Μαγγίρα για την «μάχη» που έχει ξεσπάσει μεταξύ Βουλαρίνου – Μποφίλιου, με αφορμή μια φωτογραφία και ένα σχόλιο.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, Μπέττυ Μαγγίρα, θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με τη θύελλα αντιδράσεων που έχει προκύψει στο «Χ» γύρω από το σχόλιο του ραδιοφωνικού παραγωγού Μάνου Βουλαρίνου προς την ερμηνεύτρια, Νατάσα Μποφίλιου.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, δημοσίευσε ένα κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», σχολιάζοντας την εμφάνιση της τραγουδίστριας που πόζαρε με φορώντας το μπικίνι της. Το άρθρο, έφερε τιν τίτλο «Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπο της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και σχολίασε: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Το τελευταίο σχόλιο του, ήταν και αυτό που αναστάτωσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθώρα χρηστών να κάνουν αναφορά για bodyshaming. Σε δεύτερο χρόνο, η ερμηνεύτρια, Νατάσα Μποφίλιου, θέλησε να δώσει έμμεσα την απάντησή της, αναρτώντας ιστορία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου απεικονίζεται η ίδια να ποζάρει ανέμελη στο φακό, φορώντας και πάλι το ίδιο μπικίνι.

Η δημόσια απάντηση της Μπέττυ Μαγγίρα

Με αφορμή λοιπόν, τα όσα έχουν λάβει χώρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα, η ηθοποιός Μπέττυ Μαγγίρα, θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, αναρτώντας ένα σχετικό βίντεο μέσω του λογαριασμού της στα social media.

Ειδικότερα, η ηθοποιός σήμερα το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου, μέσω της δημοσίευσής της, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον Βουλαρίνο να τον φάτε, που τι είπε ο άνθρωπος; Είπε ότι η Νατάσα Μποφίλιου ρουφιέται. Και; Κακό είναι να ρουφιέσαι; Μια ζωή ρουφιέμαι εγώ! Στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, έμαθα μέχρι και να τραγουδάω και να ρουφιέμαι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό με τη διαφραγματική αναπνοή;».

Μάλιστα, προκειμένου να εστιάσει ακόμη περισσότερο διηγήθηκε ένα στιγμιότυπο από μια κλασική ταινία: «Θα ξεχάσουμε την επική αυτή σκηνή στον «Ξυπόλυτο Πρίγκιψ», με τη Σαπουντζάκη και τον Βουτσά, που ποζάρει η Ζωζώ και ρουφιέται, πετάγονται τα πλευρά, χαλαρώνει μετά που πάει να μιλήσει και αφήνεται, ξαναρουφιέται και ξαναπετάγονται τα πλευρά! Όλοι το έχουμε προσέξει».

Ενώ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της λέγοντας: «Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε; Δεν το καταλαβαίνω. Μετά μην μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πού να υπάρξει, όταν δεν μπορείς να πεις ψηλός, κοντός, χοντρός ή αδύνατος. Πώς να τους λέμε όλους αυτούς, ήθελα να ’ξερα δηλαδή. Έξαλλη έχω γίνει».

{https://www.instagram.com/p/DN07G3o2LWX/}