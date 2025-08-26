Σοφία Μουτίδου: Η εξομολόγησή της για τις ενέσεις αδυνατίσματος

Σε μια βαθιά εξομολόγηση προχώρησε η ηθοποιός Σοφία Μουτίδου, μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στο YouTube κανάλι της.

Η Σοφία Μουτίδου, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως λέει τα πράγματα με το όνομά της, χωρίς να διστάζει να εκφράσει την άποψή της πάνω σε θέματα που απασχολούν πολλούς. Έτσι λοιπόν, μέσα από το προσωπικό της κανάλι που διατηρεί στην πλατφόρμα του YouTube, έθιξε το ζήτημα των ενέσεων για αδυνάτισμα, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως και η ίδια στο παρελθόν έχει καταφύγει σε παρεμφερείς μεθόδους για την απώλεια βάρους.

Ειδικότερα, πριν ξεκινήσει να αφηγείται την προσωπική της εμπειρία, ξεκαθάρισε πως το ζήτημα με το φαγητό δημιουργείται όταν προκύπτει εξάρτηση γύρω από αυτό και την ικανοποίηση που σου προσφέρει. Παραδέχτηκε λοιπόν, πως εκτός των άλλων η εμπειρία της, της έδειξε πως επρόκειτο για παροδικές λύσεις, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα.

Όσα δήλωσε η Σοφία Μουτίδου για τις ενέσεις αδυνατίσματος

Το βίντεό της ξεκίνησε δείχνοντας μια προσωπική της φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια. Μιλώντας λοιπόν για τη σχέση της με το φαγητό, η ηθοποιός, προχώρησε σε έναν ουσιαστικό διαχωρισμό, ανάμεσα στην ανάγκη του οργανισμού για τροφή και την συνθήκη εξάρτησης που δημιουργείτε.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το φαγητό είναι η αφορμή, αυτό που μας αφορά είναι η εξάρτηση. Για ποιους λόγους ο καθένας προτίμηση την τροφή από το αλκοόλ, το ναρκωτικά, τον τζόγο ή τα επικίνδυνα παιχνίδια και άλλα πολλά επιβλαβή, αυτό ανήκει στο προσωπικό ιστορικό του. Όμως η εξάρτηση θα έπρεπε να μας απασχολεί, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ψυχική υγεία».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, αποκάλυψε στους ακροατές της, πως και η ίδια στο παρελθόν, έχει επενδύσει σε αντίστοιχες μεθόδους με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική απώλεια βάρους, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν επιζήμιο για το σώμα της:

«Οι τρόποι αντιμετώπισης της εξάρτησης είναι πολλοί, και τους έχουμε δοκιμάσει οι περισσότεροι, με γυμναστικές και διατροφές. Για κάποιο λόγο ξανακυλάμε. Μάλλον είναι επειδή αυτές οι αντιμετωπίσεις είναι εξωτερικές και έχουν μια ημερομηνία λήξης. Αν κάποιες από αυτές είναι για άλλες νόσους, όπως οι ενέσεις που είναι περισσότερο για διαβητικούς, αυτό προκαλεί περισσότερο «θόρυβο» στο σώμα»,

Συνέχισε μάλιστα λέγοντας: «Εμένα σε βάθος χρόνου μου έκαναν κακό, γιατί με γέμισαν ελπίδες, οι οποίες αποδείχτηκαν πολύ φρούδες και η εξάρτηση επέστρεψε με κάποιο συμβάν ή με μία επιστροφή σε παλιές οικίες ασφαλείς συνήθειες που μου προσφέρουν ηδονή και χαλάρωση».

Σε σχέση δε για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μεθόδους η Σοφία Μουτίδου είπε χαρακτηριστικά: «Εννοείται πως άπαξ και κάποιος δεν κάνει κάτι το οποίο να είναι παράνομο ή που να είναι κακό για την υγεία του, θα το δοκιμάσει. Τι είναι όμως κακό και παράνομο για την υγεία μας; Δηλαδή αποδεικνύεται ότι ένα φάρμακο το οποίο είναι για άλλη νόσο, πλάγια-πλάγια συνταγογραφείται τις εποχές της Δυτικής κοινωνίας που ζούμε και για άλλες νόσους, όπως η παχυσαρκία κλπ».

Τέλος, η ηθοποιός, υπογράμμισε πως το ζήτημα που αφορά την απώλεια σωματικού βάρους, είναι μια συνθήκη, στην οποία απαιτείται συνεχή προσπάθεια. Σχολίασε μάλιστα χωρίς να αποκρύψει την προσωπική της εμπειρία: «Άραγε στο τέλος της ημέρας πόσο βοηθημένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε το πρόβλημα και πού μπορούμε να βρούμε μια αληθινή και ουσιαστική προσέγγιση; Έχω φάει τα μούτρα μου και έχω πει πως ο εχθρός είναι ύπουλος».

{https://www.youtube.com/watch?v=Kg9WkzTeANw}