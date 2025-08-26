Τάσος Χαλκιάς: Όσα δήλωσε ο ηθοποιός για την απόφαση της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη

«Είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος» δήλωσε ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», βρέθηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης, 26 Αυγούστου, ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς, όπου και παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο ηθοποιός, με την ευγένεια που τον χαρακτηρίζει, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κοινωνία και στην κατάσταση που επικρατεί, για το κίνημα metoo, καθώς επίσης και για την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφέρει πως το θέατρο για τον ίδιο είναι «εκπαίδευση για τον άνθρωπο».

Τάσος Χαλκιάς: Όσα δήλωσε ο ηθοποιός για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ηθοποιός, μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για θέματα που αφορούν την κοινωνία, υπογραμμίζοντας αρχικά, πως ο ίδιος είναι ένας ιδιαίτερα αισιόδοξος άνθρωπος:

«Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας, αλίμονό μας αν το συνηθίσουμε. Αυτό μπορεί το εκλάβει κάποιος όπως θέλει. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος και τα λέω αυτά. Δεν τα βλέπω όλα αυτά μαύρα. Είμαι υπεραισιόδος άνθρωπος», ανέφερε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ο Τάσος Χαλκιάς, μίλησε για το κίνημα metoo, που δημιουργήθηκε στο χώρο του θεάτρου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά δεν είναι τωρινά. Δεν είναι ότι συμβαίνουν ξαφνικά. Αυτά δεν είναι παθήσεις του θεάτρου, είναι παθήσεις του κόσμου όλου. Δεν έφτασε το θέατρο σε σημείο να το κρίνουμε. Το θέατρο θα είναι πάντα ένα αποκούμπι ψυχικής ανάτασης. Αυτό πιστεύω. Το θέατρο είναι εκπαίδευση για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να καταφεύγει στα θετικά».

Τέλος, σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Είχα και δεν είχα αγωνία για την απόφαση του δικαστηρίου. Όταν καταφεύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, τότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία τι λέει η δικαιοσύνη. Σημασία έχει ότι ο Πέτρος έχει πληγεί από την κοινωνία. Ο Πέτρος το κακό το έχει πάθει. Εάν φτάσει σε ένα σημείο να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία, τότε μπορεί να εξιλεωθεί και να συνυπάρξει με το ζήτημα του θεάτρου, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος».