Άρης Μουγκοπέτρος: Ξανά στο χειρουργείο ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου για την αποκατάσταση του χεριού του

Άρης Μουγκοπέτρος: Ξανά στο χειρουργείο ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου για την αποκατάσταση του χεριού του Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshto/ @aris_mougopetros
Με στόχο την αποκατάσταση του χεριού του ο Άρης Μουγκοπέτρος, ξαναμπήκε στο χειρουργείο.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, έχει βάλει στόχο να ξαναπαίξει κλαρίνο και να αναλάβει δράση πίσω στα καθήκοντά του, ύστερα από τον τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα του 2025, σε πανηγύρι.

Ο τραυματισμός του, όπως έχει γίνει γνωστό, προέκυψε αφότου έσκασε στα χέρια του κροτίδα, γεγονός που του στοίχησε το 90% της όρασής του από το ένα μάτι, μαζί με τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων και ενός κατά το ήμισυ. Έτσι, όπως γίνεται αντιληπτό, ο μουσικό, συνεχίζει να αναρρώνει με σκοπό να συνεχίζει να παίζει κλαρίνο, όπως πριν.

Τέσσερις μήνες λοιπόν, μετά τον βαρύ τραυματισμό του, ο ίδιος, ξανά μπήκε στο χειρουργείο με σκοπό την αποκατάσταση της βλάβης στο δεξί του χέρι.

Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο χειρουργείο που έκανε στο χέρι του

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα έκανε γνωστά ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στη χειρουργική επέμβαση που έλαβε χώρα σήμερα, τοποθετήθηκαν δύο ειδικά μοσχεύματα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του χεριού του, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο ίδιος λοιπόν, μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα social media, σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, θέλησε να ευχαριστήσει τον θεράποντα ιατρό του, Εμμανουήλ Φανδρίρη και το προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο βρέθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης Μουγκοπέτρος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές και τα όμορφα λόγια – μου δίνετε μεγάλη δύναμη».

{https://www.instagram.com/p/DN0lvGoWMCX/?hl=el}

Αντίστοιχα, σε σχετικό του story, πριν από την επέμβαση ο μουσικός έγραψε: «Καλή μας επιτυχία Κύριε Εμμανουήλ Φανδρίδη. Γιατρέ μου, αφήνω το χέρι μου στα δικά σας και ο Θεός μας Βοηθός». Τη εν λόγω δημοσίευση μάλιστα, τη συνόδευσε με μια από τις επιτυχίες του Michael Jackson, «They don’t care».

mougopetros mesa b1fb8

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως ο οργανοπαίχτης, έχει αποδείξει το θάρρος του και την επιθυμία του να επανέλθει στα πράγματα, καθώς μάλιστα σε πρόσφατη δημοσίευσή του, φαίνεται να έπιασε το κλαρίνο και να παίζει.

