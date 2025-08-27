Ράνια Τζίμα: Επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «Mega Γεγονότα»

Καθημερινή ενημέρωση από το Mega.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», ξεκινά τη νέα τηλεοπτική σεζόν από τις αρχές του Σεπτέμβρη.

Οι ειδήσεις με τη Ράνια Τζίμα από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κατερίνα Παναγοπούλου από Παρασκευή έως Κυριακή, θα συνεχίσουν να κρατούν το κοινό ενήμερο καθημερινά.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης θα εξακολουθήσει να προσφέρει το εμπεριστατωμένο σχόλιό του.

Tην Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 19:45, στην παρουσίαση των ειδήσεων του MEGA θα βρίσκεται η Κατερίνα Παναγοπούλου.

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 19:45, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επιστρέφει η Ράνια Τζίμα. Στον βασικό σχολιασμό, ο Γιάννης Πρετεντέρης.