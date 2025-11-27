Το MEGA News καλύπτει ζωντανά την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Τουρκία.

Από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου το MEGA News μεταφέρει στους τηλεθεατές τους «σταθμούς» της ιστορικής συνάντησης.

Με στόχο την ενίσχυση της ενότητας και την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσημα τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα πραγματοποιείται με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, τιμώντας τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το MEGA News, μέσα από το live πρόγραμμά του, θα μεταφέρει στους τηλεθεατές τους «σταθμούς» της ιστορικής συνάντησης, με ζωντανές συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή του MEGA στην Τουρκία, Ανδρέα Ρομπόπουλο, και την απεσταλμένη δημοσιογράφο του MEGA, Βελίκα Καραβάλτσιου.

Το πρόγραμμα των σημαντικότερων στιγμών της επίσκεψης, αναλυτικά:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία Ειδήσεων, οι πρώτες εικόνες από την άφιξη του Πάπα στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και η αναχώρησή του για την Κωνσταντινούπολη.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Η εκπομπή «Now» με τη Μάιρα Μπάρμπα (13:50 - 15:40) θα μεταδώσει ζωντανά την κοινή δοξολογία του Πάπα Λέοντα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την επίσκεψη του Ποντίφικα στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Η εκπομπή «Cosmos» με την Ελευθερία Νταβατζή (14:00 - 15:00) θα καλύψει ζωντανά την κοινή δοξολογία των προκαθημένων των δύο Εκκλησιών στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, αλλά και όλο το ρεπορτάζ από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους που θα κορυφωθεί με την υπογραφή κοινού μηνύματος.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Το MEGA News θα συνδεθεί κατά τη διάρκεια των εκπομπών του με τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προεξάρχοντος του κ. Βαρθολομαίου, που θα ολοκληρωθεί με την ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.