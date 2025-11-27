Η ΑΕΚ, έτοιμη να αντιμετωπίσει την Φιορεντίνα, σε έναν άκρως απαιτητικό αγώνα. Η τέταρτη αγωνιστική του UEFA Conference League, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1, στις 22:30.

Ο ΑΝΤ1 απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League ανάμεσα στη Φιορεντίνα και την ΑΕΚ.

Μετά από δύο διαδοχικούς αγώνες εντός έδρας, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πιο απαιτητική δοκιμασία της στη League Phase της διοργάνωσης, στην Ιταλία, απέναντι στην έμπειρη Φιορεντίνα.

Η Ένωση χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης, μετά το στραβοπάτημα στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, είναι όμως με ανεβασμένη ψυχολογία έχοντας χτίσει νικηφόρο σερί στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Με συγκομιδή 4 βαθμών σε 3 παιχνίδια ως τώρα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στη 15η θέση, ενώ απομένουν ακόμα 3 αγώνες για την ολοκλήρωση της League Phase.

Απέναντί της θα βρεθεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του UEFA Conference League, η Φιορεντίνα, που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση, έχοντας συμμετάσχει δύο φορές σε τελικό και μία σε ημιτελικό την τελευταία τριετία.

Μπορεί στην Ευρώπη οι «βιόλα» να έχουν δύο νίκες σε τρεις αγώνες, όμως τα αποτελέσματά τους στην Serie A έφεραν αλλαγή στον πάγκο της ομάδας. Η Φιορεντίνα δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης μετά από 12 αγώνες πρωταθλήματος, γι’ αυτό και ο Πάολο Βανόλι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία αντί του Στέφανο Πιόλι. Η ΑΕΚ θα ψάξει την υπέρβαση έχοντας στο πλευρό της αρκετούς Έλληνες φιλάθλους, που θα βρεθούν στις εξέδρες του «Αρτέμιο Φράνκι».

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+, θα είναι ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στη Φλωρεντία, Μανώλης Σφακάκης και στο ρεπορτάζ και τον σχολιασμό ο Μιχάλης Τσίγκρης.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του αγώνα με την Pre-Game εκπομπή, που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football, σε απευθείας σύνδεση με το «Αρτέμιο Φράνκι», με δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από την Ιταλία και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης υποδέχονται τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και τον Αλέξη Σπυρόπουλο, για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τις αναμετρήσεις των τριών ελληνικών ομάδων.

Ακόμα θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Στουρμ Γκρατς και εκτενές ρεπορτάζ από τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη ζωντανά από το ΟΑΚΑ.

Ακόμα, ο Θωμάς Μίχος θα μεταφέρει όλα όσα θα έχουν συμβεί στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μπραν στην Τούμπα. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

