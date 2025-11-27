Το επιμέρους σκορ 32-15 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα στην 4η περίοδο στέρησε τη νίκη και την κορυφή από τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι, όπου ηττήθηκε 91-80 για την 13η αγωνιστική της Euroleague και υποχωρώντας στην κατάταξη με ρεκόρ 8-5.

Στον αντίποδα, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 9-4 και μοιράζεται πλέον την πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ομάδα του Πειραιά είχε προηγηθεί και με +12 (48-60) στα μισά της 3ης περιόδου χάρη στους 14 πόντους του Σάσα Βεζένκοφ σ’ αυτό το διάστημα, ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι επιθετικά με 29 πόντους αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Από το +6 (59-65) στο 30ο λεπτό, ο Ολυμπιακός δέχτηκε σερί 13-0 στις αρχές της 4ης περιόδου με τρία εύστοχα τρίποντα, για να βρεθούν στο -7.

Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Ολυμπιακού, ένα από τον Παπανικολάου και ένα από τον Ντόρσεϊ, έβαλαν τους Πειραιώτες ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (72-71), 5:43΄΄ πριν τη λήξη.

Τα εύκολα λάθη και τις κακές επιλογές στην επίθεση, ήρθε για να εκμεταλλευτεί ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και να εκτελέσει την ομάδα του Πειραιά, γίνοντας ο ήρωας της βραδιάς.

Είχε μηδέν πόντους ως το 37', σημειώνοντας και τους 10 πόντους που ολοκλήρωσε το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός ήπιε θάλασσα στα τελευταία λεπτά και τα 17 λάθη σε συνδυασμό με την κακή άμυνα του, ανέδειξαν νικητή τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Τσίμα Μονέκε σημείωσε double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σεμι Οτζελέγιε πέτυχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80