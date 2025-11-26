Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του, μετά τη νέα ήττα, σύμφωνα με τη Mozzart.

Ραγδαίες εξελίξεις πυροδότησε στην Παρτίζαν η νέα ήττα στη Euroleague- από τον Παναθηναϊκό- καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του, σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα Mozzart.

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό (91-69) το βράδυ της Τρίτης ήταν η έβδομη για την Παρτίζαν στις τελευταίες οχτώ αγωνιστικές της Euroleague. Ο Ομπράντοβιτς φαίνεται πως ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την εικόνα, υποβάλλοντας την παραίτησή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο προπονητής των τροπαίων έμοιαζε «ανίσχυρος και ηττημένος», κάτι σπάνιο για εκείνον, σχολιάζει η Mozzart για το χθεσινό ματς. Εξάλλου, στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, απάντησε «ειλικρινά δεν ξέρω».

Η διοίκηση της Παρτίζαν θα μιλήσει με τον 65χρονο προπονητή και θα αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί την παραίτησή του, ή θα προσπαθήσει να τον μεταπείσει. Οι εξελίξεις αναμένονται απόψε ή το αργότερο αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με τη Mozzart.