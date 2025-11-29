Είναι πλέον οριστικό. Η Παρτίζαν έκανε τα πάντα για να κρατήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά ήταν ανένδοτος.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν για την Παρτίζαν, καθώς η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον θρυλικό Σέρβο προπονητή, ο οποίος εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί, παρά τις συζητήσεις που είχε με την διοίκηση του συλλόγου, προκειμένου να παραμείνει.

Η Παρτίζαν έκανε τα πάντα για να κρατήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά παραμένει ανένδοτος. Μπορεί στο αεροδρόμιο να τον περίμεναν χιλιάδες φίλοι της ομάδας, μπορεί να έγιναν πολύωρες συζητήσεις με την διοίκηση, ωστόσο η απόφασή του να παραιτηθεί δεν άλλαξε. Έτσι, η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον πολυνίκη προπονητή της Euroleague, έπειτα από 4,5 χρόνια κοινής πορείας, στη δεύτερη θητεία του Σέρβου προπονητή στην ομάδα της καρδιάς του.

Η ανακοίνωση:

«Το εκτελεστικό συμβούλιο της Παρτίζαν πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων τις δύο προηγούμενες ημέρες, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές επιπλέον προσπάθειες του προέδρου Όστογια ​​Μιγιαΐλοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων παρέμεινε στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτησή του λόγω του ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να εργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και του αντίκτυπου που έχει η καθημερινή εργασία σε αυτό το επίπεδο στην υγεία του. Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παρτίζαν διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις.

Παρά μια σειρά από εποικοδομητικές προτάσεις που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ευχαριστώντας όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας. Η μπασκετική και συμβολική σημασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που απομένει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτίζαν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου. Η ώρα και ο τόπος της συνέντευξης Τύπου θα ανακοινωθούν στους εκπροσώπους των Μέσων ενημέρωσης αργότερα».