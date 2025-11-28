«Δεν θέλω να υπάρχουν φήμες και εικασίες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Παραιτήθηκε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά την έφοδο που έκαναν στο σπίτι του οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βίντεο που ανάρτησε στο Telegram, με το οποίο ανακοίνωσε ότι νωρίτερα σήμερα ο Γέρμακ υπέβαλε την παραίτησή του.

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρίι επειδή πάντα παρουσίαζε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι. Ήταν πάντα μία πατριωτική θέση. Όμως, θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες», είπε ο Ζελένσκι και σημείωσε ότι θα κάνει διαβουλεύσεις για το ποιος θα διαδεχθεί τον Γέρμακ αύριο.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η Ουκρανία χρειάζεται «εσωτερική δύναμη», λόγω των διαπραγματεύσεων για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για συναντήσεις με τις ΗΠΑ στο «άμεσο μέλλον» και υπογράμμισε πως «η Ρωσία πραγματικά θέλει να κάνει λάθη η Ουκρανία. Δεν θα γίνουν λάθη από την πλευρά μας».

Γέρμακ, ο ισχυρότερος άνθρωπος στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι

Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς έκαναν έφοδο στο σπίτι του Αντρίι Γέρμακ το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου για τον έλεγχο συμβάσεων της Energoatom, με μίζες και ξέπλυμα χρήματος ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για πολλούς, ο Γέρμακ είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος στην Ουκρανία μετά τον πρόεδρο της χώρας. Ο 54χρονος είναι το δεξί χέρι και στενός φίλος του Ζελένσκι, με τον οποίο γνωρίζονται πριν από την ενασχόληση του τελευταίου με την πολιτική. Σε βάρος του δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά ακόμα και μέλη του κόμματος του Ζελένσκι- πέρα από την αντιπολίτευση- είχαν ζητήσει την απομάκρυνσή του, εξαιτίας της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στη χώρα.

Ξεκίνησε ως δικηγόρος προτού ιδρύσει εταιρεία media και γνώρισε τον Ζελένσκι το 2010, όταν ο σημερινός πρόεδρος ήταν ανερχόμενος σταρ της ουκρανικής τηλεόρασης. Όταν ο δεύτερος αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία, ο Γέρμακ ήταν μέλος της ομάδας του και αργότερα βρήκε θέση στα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησης.

Εκτός από προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Γέρμακ ήταν έως τώρα ο βασικός διαπραγματευτής του Κιέβου, βοηθούσε στον συντονισμό ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου και εμπλεκόταν στις παρασκηνιακές πιέσεις που ασκεί το Κίεβο σε συμμάχους για όπλα, χρηματοδότηση και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Όλη αυτή η συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια μη εκλεγμένου αξιωματούχου προκαλούσε αντιδράσεις στην Ουκρανία.

