Εφοδος στο διαμέρισμα και το γραφείο του Αντρίι Γερμάκ.

Ο προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε σήμερα ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές κατά της διαφθοράς.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ερευνούν το διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν συναντούν κανένα εμπόδιο», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Νωρίτερα αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει πως οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθροάς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του Γερμάκ.

Η επιδρομή των αρχών «εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας κατά της διαφθοράς. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού γενικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

