Περίπου 2.000 άνθρωποι υποδέχθηκαν τον Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου.

Αν κάποιος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα τεκταινόμενα στον αθλητισμό βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου, θα περίμενε να δει κάποιο χρυσό μετάλλιο ή ένα βαρύτιμο τρόπαιο να βγαίνει από την αίθουσα των αφίξεων. Όχι, η τρέλα που επικρατούσε εκεί ήταν για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η έβδομη ήττα της Παρτίζαν στις τελευταίες οχτώ αγωνιστικές της Euroleague- από τον Παναθηναϊκό- μπορεί να στεναχώρησε τους υποστηρικτές της ομάδας, όμως κάθε άλλο παρά κλόνισε τη λατρεία τους για τον «δικό» τους Ομπράντοβιτς, παρότι παραιτήθηκε. Γιατί ο κόσμος- αλλά και η διοίκηση- της ομάδας «αρνούνται» να κάνουν δεκτή αυτή την παραίτηση.

Περίπου 2.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για να υποδεχθούν τον προπονητή των τροπαίων, να τον αποθεώσουν και να τον πείσουν να μείνει στην Παρτίζαν. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται δύο ώρες πριν από την άφιξη της πτήσης από την Αθήνα, την οποία παρακολουθούσαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι στο Flight Radar, σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα Mozzart. Όταν βγήκε ο Ομπράντοβιτς, έγινε «έκρηξη».

{https://www.instagram.com/p/DRkZd9RDB4r/}

{https://x.com/bballmaniacs_/status/1994115501778260034}

Με τραγούδια, συνθήματα και πανό, ο κόσμος αποθέωσε τον προπονητή, που μετά βίας κατάφερε να περάσει ανάμεσα από το πλήθος. Και πάνω από όλα του ζητούσαν να μείνει. Αρκετοί ήλπιζαν σε μία δήλωση «ανάκλησης» της παραίτησής του, αλλά αυτό δεν έγινε.

{https://x.com/BSphere_/status/1994108211746730273}

{https://www.instagram.com/p/DRkTEj3DI-u/}

{https://www.instagram.com/p/DRkOA9SDKap/}

Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν, μία ημέρα μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, ο οποίος ανέφερε στην επιστολή του προς τους φιλάθλους ότι είναι «αμετάκλητη».

Ομόφωνα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την παραίτηση και να εκφράσει την απόλυτη υποστήριξή του στον Ομπράντοβιτς, όπως και την επιθυμία να παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας.

Στη συνέχεια, η διοίκηση επικοινώνησε με τον προπονητή, του ζήτησε να ξανασκεφτεί την παραίτησή του, να την ανακαλέσει και να συνεχίσει την κοινή πορεία του με την Παρτίζαν.

{https://www.instagram.com/p/DRkUbBTCJMR/}