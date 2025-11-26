«Πάντα ένας από εσάς», γράφει ο Ομπράντοβιτς στην επιστολή του.

Οι δρόμοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και της Παρτίζαν χώρισαν και επίσημα. Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Τετάρτης, ο προπονητής των τροπαίων υπέβαλε την παραίτησή του, που ήταν αμετάκλητη.

Οι πληροφορίες της σέρβικης ιστοσελίδας Mozzart, για την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, επιβεβαιώθηκαν με μια επιστολή την οποία δημοσίευσε η Παρτίζαν. Σε αυτή, ο 65χρονος αποχαιρετά τους φιλάθλους της ομάδας, με συγκινητικό τρόπο.

«Δυστυχώς ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα που έχουν συμβεί αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου», αναφέρει στην επιστολή του, στην οποία ευχαριστεί τους συνεργάτες τους, τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του συλλόγους και βέβαια τους παίκτες με τους οποίους συνεργάτες.

Μέσω της επιστολής του λέει «ένα μεγάλο ευχαριστώ» σε όλους τους φιλάθλους της Παρτίζαν. «Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε ευκαιρία. Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων», καταλήγει.

{https://x.com/PartizanBC/status/1993730881828069461}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιστολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτίζαν,

Πριν από 4,5 χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο μαζί σας. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτίζαν μας να γίνει ξανά μέρος της Euroleague έπειτα από 10 χρόνια και το πετύχαμε μαζί αυτό.

Τα ματς του αγαπημένου μας συλλόγου έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που το αξίζετε περισσότερο. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα που έχουν συμβεί αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο, όπως και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα 4,5 χρόνια, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου μου (το έχω τονίσει πολλές φορές, το καλύτερο που είχα ποτέ) και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους της Παρτίζαν.

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε ευκαιρία.

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων».