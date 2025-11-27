Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι και τυπικά ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού η μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών πέρασε στα χέρια της εταιρίας του, ALPHA SPORTS GROUP.

Έπειτα, από συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην προηγούμενη διοίκηση και τον 63χρονο Έλληνα δισεκατομμυριούχο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία.

Οι υπογραφές έπεσαν, ολοκληρώθηκε το deal κι έτσι το μπασκετικό καθεστώς του ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 17 Δεκεμβρίου, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο βήμα για την πλήρη και καθαρή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό σχήμα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Νέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».