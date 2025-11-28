Δύσκολο αναμένεται να είναι το έργο του ΠΑΟΚ, καθώς ο Λεβαδειακός είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα και βρίσκεται στην 4η θέση με 21 βαθμούς με διαφορά μόλις 5 βαθμών από τον ΠΑΟΚ.
Παρόλα αυτά ο Δικέφαλος αναμένεται να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί προκειμένου να πιάσει τον Ολυμπιακό στην πρωτιά και ίσως το βράδυ της Κυριακής να είναι πρώτος με ήττα των Πειραιωτών.
Στο μέτωπο των τραυματισμών ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλo. Ο Πέλκας ξεκίνησε ήδη θεραπείες με την κατάστασή του να αξιολογείται.
Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά, ακολούθησαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια έκαναν ατομικό.
Όσον αφορά το Λεβαδειακό, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με τον Άλεν Όζμπολτ να κυριαρχεί και να αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της καλοκουρδισμένης μηχανής με το ρεκόρ στα γκολ που σημειώνει να είναι συγκλονιστικό.
Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επικράτησης του Λεβαδειακού επί του Βόλου εκτός έδρας με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή στο ματς για την 11η αγωνιστική της Superleague.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19:00 στο Nova Sports Start.