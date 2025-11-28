Την Κυριακή (30/11), ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, στις 17:00 για την 12η αγωνιστική της Super League.

O Ολυμπιακός να πάρει την νίκη απέναντι στο Παναιτωλικό προκειμένου να παραμείνει στην πρώτη θέση της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του σχετικά με τους τραυματισμούς που υπέστη με την Ρεάλ ενόψει του αγώνα με Παναιτωλικό είπε: «Δεν έχουμε νέα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πως είναι καλύτερα από χτες. Ο Τσικίνιο αλλά και ο Πιρόλα νιώθουν καλύτερα από ότι όταν βγήκαν από το παιχνίδι με την Ρεάλ, όμως έχουν προκύψει άλλα ζητήματα. Κάποιοι που ολοκλήρωσαν το ματς και δεν είχαν καταλάβει πόσο τους πονάει ή τους ενοχλεί ένα χτύπημα, την Πέμπτη είδαμε πως έχουν κάποια θεματάκια. Ωστόσο έχουμε χρόνο να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να διαλέξουμε αυτούς που είναι περισσότερο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό. Βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι πως είναι σωματικά, αλλά πως είναι πνευματικά. Να μπορεί να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να αποδώσει όπως θέλουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Ενώ με την σειρά του ο Μπιανκόν σε ερώτηση για το τι πρέπει να κρατήσουν από τον αγώνα με την «βασίλισσα» στο επόμενο ματς της Super League ανέφερε: «Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια ένταση, την ίδια νοοτροπία και την ίδια συγκέντρωση για 90 λεπτά. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και αν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι θα τα καταφέρουμε».

Στα στρατόπεδα του Παναιτωλικού, ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα απέναντι στο πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο Νίκολα Στάγιτς προς το φινάλε της τελευταίας προπόνησης πριν τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ένιωσε ενόχληση στον προσαγωγό και προέκυψε πως πρόκειται για θλάση α' με β' βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει δεδομένα το ερχόμενο παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Αμφίβολη και η συμμετοχή του Χρίστου Σιέλη, αφού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 81ο λεπτό του ματς με τους Αρκάδες, ενώ η κατάσταση του θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Εκτός και οι Αποστολόπουλος - Μλάντεν, οι οποίο προέρχονται από υποτροπή σε θλάση. Αν και ο κύριος «πονοκέφαλος» για τον Γιάννη Αναστασίου είναι το κέντρο της άμυνας, αφού εκτός θα είναι οι Μλάντεν - Στάγιτς και με ερωτηματικό ο Σιέλης, κάτι που σημαίνει πως θα παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό με μόνο σίγουρο τον Ουνάι Γκαρθία.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17:00 στο Cosmote Sport 1HD.