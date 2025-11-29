Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Ανάμεικτα συναισθήματα άφησε το ευρωπαϊκό τριήμερο για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός πίστεψε στη νίκη – υπέρβαση, φλέρταρε με την συντριβή και εντέλει άγγιξε την ισοφάριση – θαύμα κόντρα στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης.



Ο ΠΑΟΚ έχασε στο φινάλε και μέσα από τα χέρια του μια νίκη που έμοιαζε βέβαιη κόντρα στην Μπραν, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε πολύτιμη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς με γκολ – ποίημα του Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η ΑΕΚ έγραψε ιστορία επί ιταλικού εδάφους, νικώντας την Φιορεντίνα.



Το Τριφύλλι και η Ένωση, με το ηθικό στα ύψη μετά τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, ανταμώνουν το βράδυ της Κυριακής (30/11, 21:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν, στο οποίο φιλοδοξούν να κλείσουν ιδανικά τον Νοέμβριο.



Κρίσιμο ματς και για τις δύο ομάδες, αφού αυτή του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στο -3 από την πρώτη τετράδα της ελληνικής Super League, με ματς λιγότερο, ενώ αυτή του Μάρκο Νίκολιτς είναι τρίτη, στο -3 από τον Ολυμπιακό και στο -1 από τον ΠΑΟΚ.



Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, το οποίο δίνει την σκυτάλη στον Δεκέμβριο, τον μήνα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν περιλαμβάνει μόνο την σπουδαία αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, αφού μπαλάρα παίζεται σε όλο τον πλανήτη.



Ξεχωρίζει, βεβαίως, ο «εμφύλιος» τελικός του Copa Libertadores μεταξύ της Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα και της Φλαμένγκο του Φιλίπε Λουίς (Σάββατο 29/11, 23:00), με τη νικήτρια να γίνεται η πρώτη βραζιλιάνικη ομάδα με τέσσερις κούπες στην συλλογή της.



Στην σκιά του τελικού του… Champions League της Νοτίου Αμερικής, Τσέλσι και Άρσεναλ κοντράρονται στο λονδρέζικο ντέρμπι κορυφής της αγγλικής Premier League (30/11, 18:30), η πρωτοπόρος Ρόμα υποδέχεται την τρίτη Νάπολι στο «ντέρμπι του ήλιου» της ιταλικής Serie A (30/11, 21:45), ενώ Σεβίλλη και Μπέτις χορεύουν ποδοσφαιρικό φλαμένκο στο ντέρμπι της Σεβίλλης για την ισπανική La Liga (30/11, 17:15).



