Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σερί νικών με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, αλλά έχοντας και ένα ματς λιγότερο, βρίσκεται στο -10 από την κορυφή, την ώρα που η ΑΕΚ δεν έχει ακόμη νίκη σε ντέρμπι στη σεζόν και είναι στο -3 από τους Πειραιώτες στην πρώτη θέση.

Μετά τις νίκες τους σε Europa και Conference League αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί απόψε στις 21:00 την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για τη 12η αγωνιστική της Super League, σε ένα ντέρμπι χωρίς… περιθώρια για τις δύο ομάδες της Αθήνας.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν μείνει πίσω από τους πρωτοπόρους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στη βαθμολογία της Super League, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους “μονομαχία” στη Λεωφόρο για τη 12η αγωνιστική να θεωρείται κομβική για τη συνέχειά τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

«Πράσινοι» και «κιτρινόμαυροι» πήραν όμως ψυχολογία από τα τελευταία τους ματς στην Ευρώπη, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς και η ΑΕΚ πήρε σπουδαίο διπλό με 1-0 στην έδρα της Φιορεντίνα. Οι προπονητές και των δύο ομάδων πάντως, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, με την ΑΕΚ να έχει ξανά εκτός τον Ζίνι και τον Πιερό, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αποστολή χωρίς Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Λαφόν και περιμένει την επιστροφή του Ντέσερς στην αγωνιστική δράση.

Το ματς θα ματαδοθεί από την COSMOTE SPORT 1 HD.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι – Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι – Σιώπης, Τσιριβέγια – Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τετέ – Σφιντέρσκι

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα – Πινέδα, Μάριν, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος – Κοϊτά, Γιόβιτς