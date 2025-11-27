Στο 89ο ισοφάρισε η Μπραν τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε την ευκαιρία να καθοριστικό βήμα για την οχτάδα της League Phase του Europa League, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν (1-1) στην Τούμπα.

Το «τρίποντο» για τον «δικέφαλο του βορρά» χάθηκε στο 89ο λεπτό, όταν οι Νορβηγοί ισοφάρισαν και πήραν τον ένα βαθμό στην Τούμπα, στην 5η αγωνιστική της League Phase. Έτσι, αμφότερες οι ομάδες έχουν από 8 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 64ο λεπτό με τον Λούκα Ιβανούσετς. Στο 18ο λεπτό ο Εμίλ Κόρνβιγκ έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την Μπραν, εκτελώντας πέναλτι που απέκρουσε ο Γίρι Παβλένκα. Όμως, στο 89ο ο Κόρνβιγκ έστειλε τελικά στα δίχτυα, για να διαμορφώσει το τελικό 1-1.

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ είναι η αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, στις 11 Δεκεμβρίου (19:45).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβελντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (71’ Χάαλαντ).