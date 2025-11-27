Σήμερα στις 19:45, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει με το κόσμο στο πλευρό του τη χρυσή νίκη απέναντι στη Μπραν για να βρεθεί στις πρώτες οκτώ καλύτερες ομάδες του Europa League.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς σε 4 ματς, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένεται για μία «τιτανομαχία».

Οι Νορβηγοί αντιμετωπίζουν μία μικρή αγωνιστική κρίση καθώς στα 4 τελευταία ματς έχουν μείνει χωρίς νίκη στο νορβηγικό πρωτάθλημα ενώ στο Europa League αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Μπολόνια, την περασμένη αγωνιστική.

Αντίθετα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει το νικηφόρο του σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά το εμφατικό 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις και το 3-0 επί της Κηφισιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα με την θέληση να δώσει συνέχεια στο καλό σερί του, νικώντας απόψε το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι στο μέτωπο των προβλημάτων, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ενώ ατομικό στο γήπεδο έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Μαντί Καμαρά, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Γιάννης Μιχαηλίδης ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου:

Σχετικά με την Μπραν

«Δεν γνωρίζω την ομάδα τόσο καλά, αλλά την έχουμε αναλύσει όλη την εβδομάδα. Είναι μια καλή ομάδα που της αρέσει να πιέζει και να παίζει ποδόσφαιρο. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα».

Για το κίνητρο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί με νίκη από αύριο

«Είναι κίνητρο η διοργάνωση γενικότερα, δεν κοιτάμε βαθμούς από εκεί και πέρα θέλουμε τη νίκη, για να ανέβουμε ψηλά, υπάρχει πολύς δρόμος και δύσκολος δρόμος, με μεγάλες ομάδες και ανεξάρτητα με το όνομα, η Μπραν μπορεί να μη σε ενθουσιάζει, αλλά έχει πολύ ποιότητα. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Σε συνέντευξη τύπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε:

Για το τι περιμένει από την Μπραν

“Μπορώ να πω τι περιμένω από τη δική μου ομάδα κι όχι από την Μπραν. Αυτό μπορεί να το απαντήσει ο προπονητής της. Περιμένω σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μία οργανωμένη ομάδα, μία ομάδα τρέχει πολύ, δεν έχει διαφορές όταν αγωνίζεται εντός ή εκτός έδρας. Έχουν μία πολύ καλή νοοτροπία στην προσέγγιση των παιχνιδιών. Για μας είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν το κερδίσουμε θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση κι αποφασιστικότητα”.

Πόσο γνωρίζει την ομάδα

«Σε αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουν τους αντιπάλους τους. Είναι ένα παιχνίδι 11 εναντίον 11, είναι η στιγμή στην οποία βρίσκεται η κάθε ομάδα, αλλά και η θέληση που βάζει η κάθε ομάδα στο γήπεδο, και η οποία μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο».

Για το αν η ομάδα έχει μπει αποφασισμένη μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και τη διακοπή

“Πάντα όταν κερδίζεις και συνεχίζεις να κερδίζεις είσαι πολύ κοντά μάλλον σε ένα κακό παιχνίδι. Όταν κερδίζεις συνεχώς έχεις αυτή την υπέρμετρη αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα, μπορεί η πνευματική ένταση να μη να είναι τον μέγιστο βαθμό, που σου δίνει την να κερδίζεις συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε κάποιες φορές το να χάσεις σου δίνει την ευκαιρία να αντιδράσεις μετά. Αυτό κάναμε κι εμείς, είχαμε μία πολύ καλή αντίδραση απέναντι σε έναν αντίπαλο μετά τη διακοπή των Εθνικών, έναν περίεργο αντίπαλο, που βγάλαμε αντίδραση και μας βοηθά για τη συνέχεια”.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 19:45 από το κανάλι της Cosmote Sport 3 HD.